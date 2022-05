Bevi latte tutti i giorni a colazione? Grave rischio per la salute secondo la scienza

Uno studio cinese ha osservato il legame tra il bere latte tutti i giorni a colazione e il rischio di sviluppare tre tipi di cancro.

Bevi latte tutti i giorni a colazione? Non riesci proprio a fare a meno di questo alimento nella tua dieta? Non ci sarebbe nulla di male visto che si tratta di un cibo ricco di nutrienti, eppure un nuovo studio lo mette in relazione alla possibilità di sviluppare il cancro.

Come riporta il sito Greenme.it, i prodotti lattiero-caseari (latte, yogurt e formaggio) aumenterebbero il rischio di sviluppare tre tipi aggressivi di cancro.

Leggi anche : >> COLAZIONE CONTRO LA PANCETTA, QUESTA È LA MIGLIORE POSSIBILE PER GLI SCIENZIATI

Lo studio in Cina

La ricerca di cui stiamo parlando si è svolta in Cina. Qui i ricercatori hanno analizzato 500.000 persone, di cui il 70% non aveva mai mangiato latticini, un quinto dei partecipanti invece consumava questi alimenti almeno una volta alla settimana.

Ebbene, stando ai dati riportati il consumo di prodotti lattiero-caseari era connesso a un maggiore rischio di cancro al fegato, linfoma e cancro al seno. Se bevi latte tutti i giorni, dunque, potresti già riconsiderare le tue abitudini a colazione.

Nel corso della ricerca, 30mila persone oggetto dello studio si sono ammalate di cancro. Gli studiosi hanno pure notato che per ogni 50 g di latticini consumati al giorno il rischio di sviluppare la malattia aumentava del 12% per gli uomini e del 17% per le donne.

Leggi anche : >> VUOI BRUCIARE PIÙ CALORIE? IL TRUCCHETTI DA USARE A COLAZIONE

Bevi latte tutti i giorni? I rischi per la salute

Ecco che cosa ha dichiarato la dottoressa Maria Kakkoura, prima autrice dello studio: “Questo è stato il primo studio importante a indagare il legame tra i prodotti lattiero-caseari e il rischio di cancro nella popolazione cinese. Sono necessari ulteriori studi per convalidare questi risultati, stabilire se queste associazioni sono causali e indagare sui potenziali meccanismi sottostanti”.

Ma quindi se bevi latte tutti i giorni sei davvero a rischio cancro? Nel corso degli anni diversi studi hanno considerato il legame tra consumo di latticini e tumori. È necessario però specificare che la maggior parte delle prove disponibili si basa su studi osservazionali, che danno prove suggestive ma non definitive.

Nel frattempo, allora, è meglio ricorrere alla vecchia ma cara via di mezzo, consumando latticini con moderazione e prediligendo cibi freschi e integrali.

Foto: Shutterstock