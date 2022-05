Colesterolo alto, attenzione a queste zone del corpo: se si gonfiano, sei a rischio

Il corpo ci manda dei segnali forti e chiari per farci capire che qualcosa non va. Ecco quali sono le spie del colesterolo alto.

Il colesterolo è una sostanza grassa di cui il corpo ha bisogno per la produzione di ormoni e cellule, ma non tutti i lipidi del colesterolo sono alleati della nostra salute. La lipoproteina a bassa densità contribuisce in modo chiave al restringimento e all’indurimento delle arterie osservati nella malattia delle arterie periferiche (PAD). Quando i vasi sanguigni si ostruiscono parzialmente, gli arti perdono l’ossigeno di cui hanno bisogno. Ciò può causare sintomi ad ampio raggio, incluso gonfiore in tre aree del corpo.

Leggi anche: >> SE HAI QUESTI “STRANI” SINTOMI AI PIEDI, FAI SUBITO DELLE ANALISI PER IL COLESTEROLO

Colesterolo alto, cosa succede al corpo

Secondo Science Direct: “La PAD è caratterizzata da un’ostruzione nel letto arterioso diverso dalle arterie coronarie ed è causata da aterosclerosi nella stragrande maggioranza dei pazienti. Il sito più comune è l‘estremità inferiore, dove la malattia occlusiva porta a una ridotta perfusione“.

In effetti, la PAD è una delle principali cause di gonfiore nelle regioni inferiori del corpo.

Questo tipo di gonfiore è chiamato dal punto di vista medico edema periferico, che si verifica quando piccoli vasi sanguigni perdono liquido nei tessuti vicini. Sebbene sia un sintomo chiave delle malattie circolatorie, può anche indicare una disfunzione dei linfonodi, dei reni, del fegato o dei muscoli cardiaci.

Quando il liquido extra penetra nel tessuto delle gambe, dei piedi e delle caviglie, provoca gonfiore in tutte e tre le aree.

L’ente sanitario Lam Vascular spiega, come riporta Express.co.uk: “L’insufficienza venosa o vascolare può causare edema periferico alle caviglie e ai piedi; ciò si verifica quando le vene hanno difficoltà a trasportare abbastanza sangue al cuore. Così, il fluido si raccoglie nelle gambe ed è spinto fuori dai vasi sanguigni nel tessuto circostante (caviglie e piedi).”

Leggi anche : >> INFARTO, QUESTO FRUTTO RIDURREBBE IL RISCHIO A POCHE ORE DALL’ASSUNZIONE

I sintomi a cui fare caso

Secondo l’organismo sanitario, i segni rivelatori di edema includono una sensazione di pienezza o pesantezza alle gambe o alle braccia, aumento delle dimensioni dell’addome, gonfiore o gonfiore del tessuto direttamente sotto la pelle o pelle che lascia un’ammaccatura dopo essere stata premuta per diversi secondi .

A volte le persone notano tensione o calore della pelle vicino all’area gonfia o difficoltà a muovere gli arti colpiti.

Inoltre, i sintomi possono essere più evidenti quando si indossano determinati capi di abbigliamento o gioielli, osserva il Lam Vascular.

L’importanza della prevenzione del colesterolo alto

Intercettare la malattia delle arterie periferiche nelle fasi iniziali è fondamentale per evitare eventi cardiaci come un infarto o un ictus.

La PAD, tuttavia, di solito si sviluppa nel corso della vita, quindi i sintomi possono diventare evidenti solo nelle fasi avanzate.

Inoltre, i sintomi esteriori in genere compaiono una volta che un’arteria si è ridotta del 60%, secondo la Cleveland Clinic.

“Metà delle persone che hanno malattie vascolari periferiche non hanno alcun sintomo, ma il dolore e il disagio alle gambe sono un sintomo comune. Potresti anche sentirti debole o stanco mentre cammini. Le parti interessate della gamba possono includere polpacci, cosce o glutei”, aggiunge la Cleveland Clinic.

Un modo infallibile per evitare la PAD è affrontare tutti i fattori di rischio predisponenti. I livelli di colesterolo alto possono essere gestiti con l’aiuto di una buona dieta, così come smettendo di fumare e limitando l’assunzione di alcol.

Anche l’ipertensione, l’aterosclerosi e il diabete dovrebbero essere gestiti in modo efficiente per ridurre i rischi per la salute.

L’esercizio fisico può aiutare a tenere sotto controllo tutte le condizioni di cui sopra e migliorare i sintomi legati alla progressione della PAD.

Foto: Shutterstock