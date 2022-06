Omega-3, così si abbassa la pressione: la quantità da prendere ogni giorno

Secondo uno studio bastano 2-3 grammi di Omega 3 al giorno per prendersi cura del nostro sistema cardiovascolare

Assumere Omega-3 ogni giorno, fa bene alla salute del nostro corpo e stando ad una recente ricerca, basterebbero 3 grammi al dì perché il nostro sistema cardiovascolare ne tragga benefici.

La ricerca è stata pubblicata sul Journal of American Heart Association ed ha analizzato 71 studi fatti dal 1987 al 2020 proveniente da tutto il mondo. Che l’Omega 3 sia importante per il nostro organismo è noto; ma la ricerca sottolinea come ne basti una piccola quantità che può essere introdotta sia attraverso l’alimentazione o con integratori per abbassare la pressione sanguigna.

2-3 grammi al giorno hanno evidenziato un abbassamento della pressione sanguigna media di 2 mm Hg. Consumarne una quantità maggiore può avere ulteriori effetti benefici in coloro che soffrono di pressione alta o che abbiano livelli alti di lipidi nel sangue.

Una ricerca che conferma quindi l’efficacia degli Omega-3. Il consiglio che vi diamo è sempre lo stesso quando si tratta di salute e alimentazione. Non affidatevi ‘al fai da te’ ma rivolgetevi ad un nutrizionista o al vostro medico, affinché possa indicarvi la cura più adatta a voi.

