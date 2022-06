Carenza di vitamina D, lo ‘strano’ sintomo: attenzione all’olfatto, cosa succede

Uno studio ha evidenziato il legame tra carenza di vitamina D e la perdita dell'olfatto. Ecco come assicurarsi la giusta 'scorta' di questa vitamina.

Carenza di vitamina D? Potresti accorgertene da un sintomo ben preciso: la perdita dell’olfatto. Questa vitamina è fondamentale per la nostra salute, perché aiuta l’organismo ad assorbire il calcio e protegge ossa, muscoli e il cuore. Il fatto è che scarseggia nei cibi che siamo soliti mangiare, e quindi molte persone possono esserne carenti.

Il ruolo della vitamina D

Tra le fonti principali per assorbire tale elemento c’è la luce solare. Quando la nostra pelle si espone al sole il corpo converte il colesterolo presente nell’organismo in vitamina D che viene utilizzata per le sue varie funzioni.

Cosa succede se ne si è carenti

Quando se ne è carenti possono sorgere diversi problemi di salute, come debolezza muscolare e dolori ossei. Uno studio recente ha inoltre scoperto che si può individuare la carenza di vitamina D attraverso un test dell’olfatto.

Come riporta Greenme.it, parliamo di uno studio del 2020 pubblicato sulla rivista Nutrients. La ricerca ha evidenziato un legame tra carenza di questa vitamina e perdita di gusto e olfatto con l’avanzare dell’età. Dal momento che tale processo avviene lentamente, è difficile accorgersene subito.

Gli studiosi hanno stabilito che coloro che assumono quantità insufficienti di tale vitamina hanno il 39% di probabilità in più di avere alterazioni del gusto e dell’olfatto nel corso della vita.

L’importanza della luce solare

Come detto la principale fonte per assicurarsela è la luce solare, perciò è buona cosa trascorrere ogni giorno un po’ di tempo al sole: 10-20 minuti in primavera e estate, 2 ore in inverno.

I cibi che contengono vitamina D

Ci sono però anche alcuni cibi che la contengono: spinaci, cavolo riccio, gombo, semi di soia. E ancora fagioli tondini e pesci come sardine o salmone.

Come al solito, quindi, anche una corretta e soprattutto varia alimentazione può apportare al nostro organismo tutto ciò di cui ha bisogno per funzionare al meglio. E in questi giorni di sole approfittiamo per esporci, con le dovute cautele, ai raggi solari.

Foto: Shutterstock