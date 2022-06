Soffri il caldo e fatichi a perdere peso? Fai subito queste analisi

Se soffri il caldo e fai fatica a dimagrire potrebbe esserci qualche problema nel tuo organismo. Per toglierti ogni dubbio ecco quali analisi dovresti fare.

Soffri il caldo in questo periodo? È del tutto normale. Nel frattempo però fatichi anche a perdere peso? Per scrupolo allora è meglio fare alcune analisi. Patire le alte temperature in queste settimane è del tutto ovvio, visto che il caldo sta martellando non poco. È importante però sapere che potrebbe esserci qualche altro problema alla base della nostra sofferenza.

Leggi anche : >> PATOLOGIE DELLA TIROIDE, COME OTTENERE FINO A 525 € AL MESE DALL’INPS

Soffri il caldo? Attenzione alla tiroide

Parliamo in particolare della tiroide. Si tratta di una ghiandola che regola molte funzioni del corpo. Un suo cattivo funzionamento può ripercuotersi anche sulla capacità di regolare la temperatura del corpo (e quindi soffri il caldo più del dovuto) e di perdere peso.

I problemi di tiroide

Più nel dettaglio, come riporta Greenme.it, la ghiandola tiroidea si occupa di secernere molecole che regolano il metabolismo e si occupa di stabilizzare tantissimi aspetti della nostra vita. Due sono le condizioni più comuni che riguardano la tiroide.

La prima è l’ipertiroidismo che si manifesta in vari modi: sei irritabile, fai fatica a tenere l’attenzione, soffri il caldo e sudi eccessivamente.

Quindi se non tolleri il caldo, pure quando le temperature non sono così alte, potrebbe voler dire che hai un problema legato all’eccesso di ormoni. Ciò rende più difficile regolare la propria temperatura corporea.

Leggi anche : >> DIMAGRISCI CAMMINANDO CON QUESTO TRUCCHETTO: COSA DEVI FARE DOPO 10 MINUTI

Hai questi sintomi? Ecco che cosa può essere

Se al contrario senti sempre freddo potrebbe essere colpa di un altro squilibrio ormonale. Stiamo parlando dell’ipotiroidismo, che porta anche difficoltà a dimagrire, sbalzi d’umore e affaticamento.

Fatica nel perdere peso: questo, dicevamo, è tra gli effetti più comuni del disturbo alla tiroide. Chi soffre di ipotiroidismo tende a mettere su peso anche se si allena e segue una dieta rigida. Chi invece soffre di ipertiroidismo può sperimentare una rapida perdita di peso a causa della secrezione di molti ormoni.

Qualcosa di simile vale anche per il colesterolo. Se si hanno sempre valori alti malgrado allenamento e medicinali, allora potrebbe essere colpa dell’ipotiroidismo. In ogni caso delle analisi approfondite possono confermare o smentire i sospetti.

Foto: Shutterstock