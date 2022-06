L’ora giusta per lavarsi i denti: così viviamo più a lungo

I ricercatori hanno individuato il momento migliore della giornata per lavarsi i denti. A trarne beneficio non è solo la bocca ma tutto l'organismo. Ecco perché.

Lavarsi i denti è sicuramente importante per la salute della bocca, ma sapete qual è l’orario più indicato per farlo? Lo svela una ricerca pubblicata sul Journal of Aging. Dallo studio, inoltre, emerge che l’igiene orale contribuisce pure alla longevità.

Perché lavarsi i denti è importante

Che lavarsi i denti sia un’azione fondamentale da fare ogni giorno lo sappiamo sin da quando siamo bambini. Purtroppo, però, non sempre ci prendiamo cura della nostra bocca come dovremmo. E sbagliamo. Sbagliamo clamorosamente.

Negli ultimi anni i ricercatori hanno indagato l’effetto della salute orale sulla salute generale e sulla mortalità degli anziani. E, a sorpresa per noi profani, è emerso che lavarsi i denti aiuta anche a vivere più a lungo. Ma sapete in che orario è meglio spazzolarli?

L’orario migliore

La risposta è: la sera prima di andare a letto. Inoltre anche un uso quotidiano del filo interdentale e la visita dal dentista sono altri fattori di importanti per una vita più lunga.

Come riporta Greenme.it, trascurare questa abitudine serale aumenta il rischio di mortalità del 20-35%. Così come non usare mai il filo interdentale e non sottoporsi a una visita dal dentista ogni anno (rischio maggiore del 30-50%).

Le persone senza denti o con protesi dentarie avrebbero un rischio di morte del 30% più alto, rispetto a quelli con più di 20 denti.

I ricercatori hanno concluso che: “La salute orale aiuta a mantenere i denti naturali, sani e funzionali, e sembra anche promuovere la sopravvivenza negli anziani“.

Benefici per la bocca, ma non solo

Insomma avere una bocca in salute è importante anche per la salute di tutto il corpo. Le malattie gengivali infatti sono collegate a diversi problemi come malattie cardiache, attacchi di cuore. Ma anche diabete, ictus e demenza.

Stando così le cose è evidente che convenga lavarsi i denti tutti i giorni e non trascurare l’igiene orale. A guadagnarci non sarà solo il sorriso ma tutto l’organismo.

Foto: Shutterstock