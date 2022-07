Colesterolo e pressione alta, giù con questi 4 alimenti: la ricetta perfetta

Tenere sotto controllo colesterolo e pressione con l'alimentazione: ecco la ricetta perfetta per prendersi cura di sé

La salute del nostro copro parte da una vita sana fatta di buone abitudini alimentari e di vita: una ricetta perfetta che è in grado di contrastare colesterolo e pressione alta. Lo si può fare cominciando proprio dalla tavola, scegliendo di mangiare cibi che grazie alla loro composizione aiutano a tenerne bassi i livelli.

Mangiare in maniera sana ed equilibrata è un toccasana per tutta la salute del nostro corpo come abbiamo detto più volte. Ovviamente seguire un giusto regime alimentare è importante, ma al tempo stesso nel caso in cui le vostre analisi evidenzino delle alterazioni del colesterolo o della pressione, è bene che vi rivolgiate al vostro medico per capire quale sia la via migliore per contrastarli.

Tuttavia una buona abitudine può essere quella di inserire nella vostra colazione una mela, dello yogurt al naturale, avocado e un po’ di granella di noci e avena. La ricetta perfetta per iniziare la giornata è molto semplice: tagliate a pezzetti un avocado o una mela, versatevi dello yogurt bianco al naturale e guarnite con granella di noci e avena.

Avrete ottenuto un piatto fresco e salutare che grazie alla presenza di omega tre e omega 6 contenuti nelle noci e alle vitamine, le fibre, gli antiossidanti e i minerali dell’avocado. La mela poi è uno dei frutti salutari per eccellenza.

E sebbene tutte le mele facciano bene, secondo uno studio condotto dal Dipartimento di Farmacia dell’Università di Napoli Federico II, le annurca sono quelle più efficaci nell’abbassare i livelli di colesterolo ‘cattivo’ (LDL) e alzare quelli di quello buono (HDL).

