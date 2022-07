Sale, il rischio mortale prima dei 75 anni: scatta l’allarme in questi casi

Che non bisogna assegnare con il sale aggiunto nei piatti è risaputo; ma uno studio mette in guardia sulle aspettative di vita

È appurato che eccedere con le quantità di sale nuoce alla salute del nostro corpo. Per questo bisogna fare attenzione a quello che aggiungiamo nei nostri piatti quando cuciniamo. Uno studio britannico mette ulteriormente in guardia: aggiungerlo nei pasti alzerebbe le probabilità di morte prima dei 75 anni.

Leggi anche: >> MANGI TROPPO SALATO? IL TRUCCHETTO PER ELIMINARE QUELLO IN ECCESSO, USA QUESTA ERBA

Lo studio guidato da Lu Qi della Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine di New Orleans, e condotto su 500.000 britannici di circa cinquant’anni, ha seguito per circa 9 anni 500.000 britannici di mezza età. Alcuni lo aggiungevano al cibo, alcuni lo facevano raramente altri mai.

Come riportato da Greenme, ciò che è emerso è che coloro che aggiungevano sale negli alimenti aumentavano il rischio di una morte prematura del 28%. Nelle donne le aspettative di vita verrebbero ridotte di un anno e mezzo, mentre negli uomini di oltre due anni.

Il nostro studio è il primo a valutare la relazione tra l’aggiunta di sale agli alimenti e la morte prematura. Anche una modesta riduzione dell’assunzione di sodio, aggiungendo poco o nessun sale al cibo, può portare a sostanziali benefici per la salute. Lu Qi della Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine

Crediti foto@shuttestock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.