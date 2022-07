Malori a tavola, non sottovalutare mai questi sintomi dopo mangiato

Se dopo aver mangiato manifesti uno di questi malori a tavola faresti bene a prestare attenzione e valutare l'ipotesi di rivolgerti al tuo medico.

Malori a tavola? Potrebbe trattarsi di un episodio a se stante, ma potrebbe essere anche spia di qualche problema più serio. Se subito dopo un pasto avvertite dolori particolari è sempre meglio mantenere alta l’attenzione e capire se è il caso di rivolgersi a un medico per indagare più approfonditamente.

Può capitare infatti che, appena dopo mangiato, si manifestino piccoli disturbi come diarrea, nausea, flatulenza. Come detto potrebbero essere episodi innocui, ma potrebbero essere anche un campanello d’allarme da non trascurare.

Malori a tavola, ecco a cosa fare attenzione

Se subito dopo aver mangiato dobbiamo correre in bagno, allora potremmo essere vittime di un’intossicazione alimentare. Questo perché potremmo aver ingerito del cibo avariato o andato a male, o anche contaminato da batteri. Specie con il caldo è importante fare attenzione alla modalità di conservazione di latticini, formaggi e carne, ovvero i cibi che più di altri possono provocare intossicazioni. In genere comunque l’intossicazione alimentare si risolve in poco tempo.

Hai la nausea? Ecco cosa potrebbe essere

Tra i malori a tavola citiamo la nausea. Questa potrebbe essere sintomo della sindrome dell’intestino irritabile, anche nota come colite. Si tratta di un’infiammazione di un tratto dell’intestino, il colon, alla cui base possono esserci vari fattori, come l’alimentazione sregolata. Non solo nausea e gonfiore addominale: potremmo avere anche dolore all’altezza del colon, stati di diarrea o, al contrario, di stipsi. E ancora: palpitazioni, senso di stanchezza, cefalea e difficoltà di concentrazione.

Ipotensione postprandiale

Se subito dopo aver mangiato proviamo una sensazione di stordimento o vertigini potremmo soffrire di ipotensione postprandiale. Si tratta di un rapido abbassamento della pressione sanguigna che si verifica dopo un pasto e che può accompagnarsi a capogiri, cadute e perfino svenimenti. Questo disturbo colpisce le persone anziane e sarebbe bene rivolgersi al medico di base o al cardiologo.

Sei stressato? Ecco cosa rischi

Infine parliamo anche del mal di stomaco o bruciore di stomaco tra i malori a tavola. Questi potrebbero dipendere da nervosismo e stress, che vanno a influenzare il delicato equilibrio dei batteri nel nostro intestino.

Si sa, poi, che chi è stressato tende a mangiare di più, in maniera più veloce e a preferire cibi grassi e zuccherati, come anche alcolici e caffè. Tutto ciò si traduce in una maggiore irritabilità a livello intestinale.

