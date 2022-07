Fatichi a dormire con questo caldo? Mangia una banana: il motivo

Se fatichi a dormire con le alte temperature puoi trarre un aiuto anche dall'alimentazione: la banana è infatti ricca di melatonina, l'ormone del sonno

Se fatichi a dormire con questo caldo stai pur certa che non sei la sola. Le temperature sono tornate ad essere davvero roventi e anche di notte non c’è sollievo. A meno che tu non decida di dormire con il condizionatore perennemente acceso, s’intende. Un aiuto però può venire anche dall’alimentazione. Ci sono infatti dei cibi che contengono melatonina. Questa è un ormone prodotto dall’epifisi – una piccola ghiandola del cervello – che svolge il fondamentale compito di regolare il ciclo sonno-veglia. Tra gli alimenti che la contengono c’è pure la banana.

Il ruolo della melatonina

A stimolare la produzione di melatonina è il buio, mentre la luce inibisce la secrezione di tale sostanza. Quando si altera la funzionalità ipofisaria si può avere oltre all’insonnia anche stanchezza, risvegli notturni e fatica ad addormentarsi.

Se fatichi a dormire, solitamente potresti ricorrere a integratori a base di melatonina in modo da ripristinare proprio questo ciclo sonno-veglia. Forse non tutti sanno, però, che anche alcuni cibi contengono tale ormone.

Una banana se fatichi a dormire

La banana, dicevamo. Mangiarne una prima di andare a dormire ci aiuta a contrastare i disturbi del sonno. È ricca non solo di melatonina, ma anche di altri nutrienti fondamentali, come il magnesio e le vitamine del gruppo B.

La melatonina si trova anche in altri cibi, come la frutta secca, in particolare mandorle e pistacchi. Le bacche di goji sarebbero invece un vero e proprio sonnifero naturale grazie al loro altissimo contenuto dell’ormone del sonno.

Gli altri cibi utili per dormire

Se fatichi a dormire vanno bene anche amarene e ciliegie che, tra l’altro, hanno pure proprietà depurative, antiossidanti e diuretiche.

Ricco di melatonina è il cacao, che dona anche il buonumore e fa bene all’organismo. Deve essere però fondente almeno al 70%.

Chiudiamo questo elenco con lo zenzero che tra le tante proprietà ha anche quella di favorire il sonno poiché contiene una grande dose di melatonina.

Foto: Shutterstock