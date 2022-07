Medicine da portare sempre in vacanza: non dimenticate proprio queste

Nella valigia non dobbiamo mettere solo vestiti e creme di bellezza. È importante portarsi dietro anche le medicine. Ecco quali non dovrebbero mai mancare

Vi apprestate a partire per le vacanze e state preparando la valigia? Non dimenticatevi le medicine. Già, ma quali è opportuno portarsi dietro? Ecco alcuni consigli che possono rivelarsi utili.

Fare la valigia non vuol dire solo riempirla di vestiti, costumi e creme di bellezza. È importante anche ricordarsi di mettere nel bagaglio le medicine. Ce ne sono alcune che è davvero buona cosa avere sempre a portata di mano, perché anche se siamo in vacanza potremmo averne bisogno. D’altronde, si sa, i malanni di vario genere non si fermano nemmeno davanti alla prospettiva di un po’ di meritata vacanza.

Leggi anche : >> COLPO DI CALORE IMPROVVISO: NON PRENDERE MAI QUESTI COMUNI FARMACI, IL GRAVE RISCHIO

Le medicine da portare in vacanza

Chi sta seguendo una terapia medica cronica è bene che si porti dietro una scorta di medicine che copra il periodo in cui si è lontani da casa. Questo vale a maggior ragione se si va all’estero, dove alcuni farmaci potrebbero essere persino difficili da trovare.

Il kit farmaceutico del viaggiatore

In linea di massima si consiglia di avere in valigia un antipiretico (contro la febbre), un analgesico, un medicinale contro la dissenteria. E ancora: un antibiotico a largo spettro d’azione, un antinfiammatorio, un antistaminico per allergie da contatto o alimentari e anche cortisone per allergie gravi. Ma non è finita qui: cerotti, prodotti repellenti contro le zanzare, crema per curare le scottature, disinfettante e un termometro.

Leggi anche : >> SOFFRI TROPPO IL CALDO E FATICHI A DIMAGRIRE? È IL CASO CHE TU FACCIA QUESTE ANALISI

Come conservare i farmaci

Qualora vi trovaste a viaggiare in aereo si raccomanda di non mettere i farmaci nella valigia da stiva ma nel bagaglio a mano. In caso di smarrimento della valigia, almeno, si è sicuri di avere a disposizione il proprio kit di medicinali.

Ci sono medicine che risentono delle alte temperature. Ecco perché bisogna procurarsi contenitori che proteggano i medicinali da possibili shock termici.

Proteggiamoci dal Covid anche in vacanza

Infine un’ultima dritta: dal momento che il Covid-19 è tutt’altro che sconfitto è sempre bene avere in borsa una scorta di mascherine e un gel per le mani.

Con questi consigli le vostre vacanze sono in una botte di ferro. Anche in caso di piccole emergenze saprete benissimo come affrontarle senza farvi rovinare troppo i giorni di meritato riposo.

Foto: Shutterstock