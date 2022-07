Stanchezza e sonnolenza, non dipendono solo dal caldo: le malattie con questi sintomi

Stanchezza e sonnolenza spesso vi accompagnano nelle giornate? Potrebbero essere campanelli di allarme di alcune malattie

Le temperature alte di questa estate sono tra le responsabili di stanchezza e sonnolenza. Ma possono essere anche i campanelli di allarme di altre malattie.

È difficile non essere sopraffatti dal caldo di questi giorni che tende a non concedere un po’ di tregua nemmeno durante la notte. Questo porta a non risposare bene ed iniziare la nuova giornata con difficoltà e stanchezza. Ma potrebbe non essere solo colpa del caldo.

Sono diverse le malattie che hanno stanchezza e sonnolenza tra i sintomi; come ad esempio diabete, anemia e ipotiroidismo.

Tra i campanelli di allarme che possono indicare l’insorgenza del diabete, c’è la frequente necessità di minzione, un continuo desiderio di bere acqua e una stanchezza anomala. Il corpo si trova a fare i conti con una lotta interna estenuante. Nel caso riscontriate questi sintomi, rivolgetevi al vostro medico o andate in farmacia per un test della glicemia.

Anche l’anemia può manifestarsi con stanchezza e sonnolenza. La carenza di ferro nel sangue porta ad un basso livello di globuli rossi nel sangue il che comporta una scarsa ossigenazione dei nostri organi. Altri campanelli sono affanno, pallore e palpitazioni.

Aumento del peso (non legato alla quantità di cibo mangiata), spossatezza, dolori muscolari, indolenzimento, possono indicare un problema nel funzionamento della tiroide e quindi dell’ipotiroidismo.

Una persistente sensazione di stanchezza potrebbe indicare anche depressione o la sindrome da fatica cronica. Se vi accorgete che qualcosa non va e che la vostra stanchezza e sonnolenza sono un po’ anomali, parlatene con il vostro medico.

