Integratori di Vitamina D, come ottenere effetti rapidi: mangia anche un avocado

Gli Integratori di Vitamina D sono tra i più utilizzati; una ricerca svela come potenziarne l'attivazione se abbinati con i giusti alimenti

Abbiamo imparato nel corso degli ultimi anni quanto sia importante la Vitamina D per il nostro corpo. Chi non può trascorrere sufficiente tempo al sole o ne è carente, può ovviare a tale mancanza assumendo degli integratori di Vitamina D. Ma sapevate che abbinarvi alcuni frutti può aumentare la biodisponibilità nel nostro organismo.

Tra gli alimenti in grado di ‘potenziare’ l’effetto dell’integratore in questione c’è la banana. Secondo Nicole Avena (assistente di neuroscienze alla Mount Sinai School of Medicine e professoressa di psicologa della salute all’Università di Princeton) il merito è da imputare al magnesio presente in questo alimento. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of American Osteopathic Association, sarebbe in grado di attivare la vitamina D.

Seguendo quanto emerso dalla ricerca ovvero che è “essenziale assicurarsi che la quantità raccomandata di magnesio sia consumata per ottenere i benefici ottimali della vitamina D“, oltre alle banane possono essere abbinati anche l’avocado, le verdure a foglia verde come spinaci e prezzemolo e nelle melanzane. Anche la frutta secca come semi di zucca, mandorle, nocciole e arachidi contengono buone quantità di magnesio, così come la cioccolata fondente. Ricordate che la dose giornaliera di magnesio idonea per un adulto in buone condizioni di salute è di circa 300-360 mg.

Crediti foto: Shutterstock