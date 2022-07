Prosciutto e melone fa male? L’abbinamento da evitare a tavola, il motivo

Secondo gli esperti, uno degli abbinamenti estivi per eccellenza a tavola ovvero prosciutto e melone sarebbe da evitare.

Tra i piatti estivi per eccellenza c’è senza ombra di dubbio prosciutto e melone. Ma secondo gli esperti è un abbinamento che a tavola è meglio evitare.

D’estate sopratutto con le alte temperature, la voglia di mettersi ai fornelli a cucinare può scarseggiare; e tra i piatti più gettonati ecco che troviamo prosciutto e melone. Fresco, veloce da preparare e perfetto per ogni occasione, è uno dei must a tavola della stagione estiva. Sebbene però questi due alimenti se presi singolarmente siano salutari, secondo gli esperti è meglio non abbinarli insieme.

Il motivo sta proprio nella composizione di questi due cibi. Mentre il melone contiene potassio, il prosciutto contiene sodio che con la sua salinità annullerebbe gli effetti del melone. È questo quanto sostenuto dagli esperti dalle pagine di LiberoQuotidiano.

“100 grammi di San Daniele apportano ben 1800 mg di sodio, ossia circa il doppio rispetto al potassio. Dunque per questo gli esperti di alimentazione consigliano di mangiare prosciutto e melone solo raramente”

Il potassio è importante soprattutto quando ci troviamo a sudare perché ci consente di avere una corretta funzionalità muscolare, cellulare e dei nervi. Aiuta poi a eliminare il sodio dal nostro organismo e a regolarizzare il ritmo cardiaco. Al contrario è bene limitare i livelli di sale nel nostro organismo. Il sodio presente nel prosciutto, elimina il potassio presente nel melone ed ecco quindi che l’abbinamento alimentare estivo per eccellenza è da evitare, soprattutto per coloro che soffrono di ipertensione. Per chi è in buona salute, la regola resta sempre la stessa: l’importante è non esagerare. Potete dunque concedervi questo piatto una volta ogni tanto.

