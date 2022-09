Diabete, come evitare i picchi di glicemia: i cibi più pericolosi

Per chi soffre di diabete ci sono alcuni cibi che vanno evitati perché alzano la glicemia. Anche alcuni frutti rientrano in questa lista nera. Ecco quali sono

Il diabete è una malattia che rende più difficile il mettersi a tavola. Sì, perché questa patologia va a toccarci su uno dei punti sui quali siamo più sensibili: il piacere di mangiare. E allora bisogna avere la forza, che a molte persone manca, di darsi una regolata. Soprattutto se si è ormai anziani e per una vita intera ci si è tolti i più diversi sfizi. Arrivati a una certa età è il caso di finirla di fare gli splendidi, e capire che ci sono dei limiti da non oltrepassare. Anche perché, poi, a pagarne le conseguenze sono le persone che ci stanno intorno. E allora vediamo come possiamo limitare i danni dei picchi di glicemia.

Non tutta la frutta fa bene

Si è soliti pensare che la frutta faccia sempre bene, anche a chi soffre di diabete. Ebbene, non è affatto vero. O meglio, ci sono frutti che effettivamente vanno bene, come more, lamponi e cantalupo. Altri però hanno un indice glicemico più alto e quindi è meglio che chi soffre di questa malattia ne stia alla larga. Il rischio è andare a complicare un quadro clinico già critico.

I frutti da evitare se soffri di diabete

Per chi non lo sapesse il diabete è una condizione cronica in cui i livelli di zucchero nel sangue diventano troppo alti. Per i pazienti di tipo 1 questo si verifica quando il corpo non riesce a produrre abbastanza insulina, che controlla la glicemia. Per il diabete di tipo 2, invece, l’aumento dei livelli di zucchero nel sangue si deve in genere al sovrappeso o all’esercizio insufficiente.

Per evitare di alzare la glicemia quindi è meglio tenersi lontano da cachi, anguria, fichi, banane, uva, frutta secca, canditi e frutta sciroppata. Vanno bene invece mele, pere, nespole, fragole, albicocche, arance, pesche, lamponi.

Un po’ di accortezza purtroppo ci vuole. La vostra salute vi ringrazierà sentitamente.

Foto: Shutterstock