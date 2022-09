Cioccolata calda contro il colesterolo alto: inaspettato beneficio, come agisce

Avete il colesterolo alto? Stando ad una ricerca bere una cioccolata calda potrebbe abbassare i livelli di quelli cattivo

Combattere il colesterolo alto bevendo una cioccolata calda. Non si tratta di un sogno, ma della scoperta che emerge da un recente studio pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases.

Lo studio (visibile a questo link) ha preso in esame un gruppo di 42 persone esposte a rischio di malattie cardio vascolari. Per quattro settimane ad alcuni partecipanti è stata somministrata tutti i giorni una cioccolata calda fatta con 40 gr di cacao in polvere e mezzo litro di latte scremato ad altri una bevanda di solo latte. I ricercatori hanno valutato l’effetto che il cacao ha avuto sui lipidi, misurando prima e dopo il periodo di test i valori di colesterolo e le concentrazioni di vitamine antiossidanti.

I dati della ricerca hanno evidenziato che coloro che avevano ricevuto la cioccolata calda, presentavano un valore più basso di colesterolo cattivo. Il motivo è da ricercare nell’effetto benefico dei flavonoidi presenti nel cacao.

I flavonoidi sono composti naturali che hanno diverse proprietà benefiche tra cui antiossidanti, protettive e rinforzanti dei capillari e del microcircolo, antinfiammatorie, antiallergiche, antiulcera, e di protezione dal rischio di malattie cardiache.

Insomma stando alla ricerca un cioccolata calda scalda il cuore e combatte il colesterolo.

Crediti foto@Shutterstock

