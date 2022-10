Diabete, la solitudine tra le (insospettabili) cause della patologia: la scoperta

Uno studio ha rilevato come la solitudine possa essere una delle cause che possono portare all'insorgenza del diabete

Il diabete è una malattia cronica che colpisce un’altissima percentuale della popolazione mondiale, e i cui fattori scatenanti sono legati a fattori genetici e fattori ambientali quali vita sedentaria, errate abitudini alimentari e di vita. Stando ad un recente studio, tra le cause di questa patologia ci sarebbe anche la solitudine.

Roger Henriksen della Western Norway University of Applied Sciences di Bergen hanno valutato un vasto gruppo di volontari cui è stato chiesto all’inizio del percorso, di riempire un modulo con le proprie abitudini di vita. L’analisi ha evidenziato che coloro che soffrivano di solitudine, avevano una predisposizione alla malattia due volte maggiore rispetto a gli altri. Un risultato che potrebbe sorprendere ma che potrebbe avere una spiegazione scientifica alle sue spalle.

La solitudine accresce i livelli di cortisolo l’ormone dello stress, con un conseguente incremento del livello di zucchero nel sangue. Uno studio che dovrà essere approfondito ma che avalla ulteriormente i benefici di una vita sana e socialmente attiva.

E non deve stupire che la solitudine possa essere una delle cause anche se insospettabile del diabete. Essere circondati da persone di cui ci fidiamo e a cui vogliamo bene, poter parlare con un amico, poter contare sugli amici, aiuta ad affrontare momenti difficili ed è un forte stimolo per stare bene.

Foto@shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista