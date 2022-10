Se ceni a quest’ora il tuo metabolismo cambierà in peggio: cerca di evitare questo orario

Uno studio sul metabolismo ha svelato che cenare troppo tardi rallenta il metabolismo, non bruciando più i grassi

Da un nuovo studio, effettuato dalla dottoressa Nina Vujovic, è emerso che l’orario in cui si mangia è fondamentale per far funzionare come si deve il metabolismo. La questione non è del tutto novità ma oggi c’è uno studio scientifico che avvalora questa tesi.

Cenare troppo tardi, infatti, stimola la adipoegenesi e due ormoni nello specifico: la grelina e la leptina. Quest’ultima è responsabile del senso di sazietà. Cenando tardi la sua produzione rallenta, con conseguente abbassamento del senso di sazietà. Non solo: cenare troppo tardi significa conservare più grassi nel corpo, perché il metabolismo rallenta e non li processa più per generare energia.

Quante volte abbiamo pensato che, nel metterci a dieta, sia importante soltanto non eccedere mai con le quantità? Abbiamo pesato con cura gli ingredienti, costringendoci a porzioni sempre più piccole e insoddisfacenti. A smentire queste teorie arriva un nuovo studio sul metabolismo, secondo il quale non conta tanto la quantità di cibo che si mangia, ma l’ora alla quale ci si siede a tavola.

Ma davvero basta seguire un regime orario per poter mangiare tutto quello che si vuole? Sembra la dieta da sogno, quella che i golosi di tutto il mondo seguirebbero a cuor leggero…

A che ora mangiare per dimagrire? Ecco i dettagli sullo studio

Quello che è certo è che il metabolismo cambia sempre nel corso delle 24 ore di una giornata. Per questo motivo gli studi sulla crononutrizione stanno facendo passi da gigante, grazie ad un regime alimentare che cerca di sincronizzare i pasti con il nostro orologio interno.

La crononutrizione tiene infatti conto del ciclo sonno-veglia e di quello luce-buio. Diverse ricerche dimostrano che l’orario dei pasti è strettamente correlato alla capacità di dimagrire, con un’incidenza relativa delle calorie assunte.

A parità di apporto calorico, infatti, l’assunzione di un pasto anche soltanto un’ora prima avrebbe effetti meno disastrosi sulla nostra linea. Chi mangia più tardi, specie a serata inoltrata, ha invece più difficoltà a smaltire. Ragion per cui, quando vogliamo dimagrire, è meglio consumare la maggior parte delle nostre calorie nella prima parte della giornata. Con effetti benefici anche sul nostro sistema cardiovascolare.

Ma limitarsi a scegliere a che ora mangiare per dimagrire non basta. È vero che possiamo mangiare di tutto, ma è anche vero che ci conviene sempre non eccedere e rispettare il nostro fabbisogno giornaliero. Quindi, se volete mangiare un bel piatto di carbonara, fatelo a pranzo. La vostra bilancia ringrazierà!