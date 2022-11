Hai l’influenza intestinale? Il rimedio gustoso e naturale lo trovi in frigorifero. Di cosa si tratta

L'influenza intestinale può mettere a dura prova il nostro corpo: ecco come contrastarla con un rimedio che abbiamo nel frigorifero

L‘influenza non è mai piacevole, e quella intestinale lo è ancora di più. Può provocare febbre, dolori all’addome, diarrea, nausea. Ma come alleviare la sofferenza senza fare un uso eccessivo di farmaci? Ci sono alimenti che possono fare al caso vostro e tra questi c’è una bevanda ghiacciata.

Influenza intestinale: una bevanda ghiacciata può aiutarti

Quando si parla di influenza intestinale, ci si riferisce a quella che in medicina è chiamata gastroenterite virale e può colpire grandi e piccini senza distinzione di età. Può essere di origine virale o batterica e avere come sintomi diarrea, vomito, spossatezza, febbre…

In queste situazioni è importante dare al nostro corpo il giusto sostentamento e soprattutto mantenerlo idratato. Certo non è facile, perché spesso sia appetito che la voglia di bere possono venire a mancare. Ma come dicevamo reintegrare i liquidi nel nostro organismo è fondamentale e il ghiaccio può essere un valido aiuto.

Per contrastare il vomito può essere utile bere un bicchiere di Coca Cola ghiacciata. Nel caso di bimbi piccoli meglio optare per quella senza caffeina. In questo modo la mucosa verrà raffreddata dando sollievo e gli zuccheri agiranno per reidratare l’organismo messo a dura prova da spasmi e conati.

