Fai digiuno intermittente ma non vedi risultati? Scopri i 5 errori più comuni che possono farti ingrassare invece di dimagrire e come evitarli, secondo gli esperti.

Il digiuno intermittente è una delle strategie più utilizzate per perdere peso e migliorare la salute, grazie ai suoi benefici sulla regolazione della glicemia, della pressione sanguigna e del colesterolo. Tuttavia, alcuni errori possono compromettere i risultati, portando addirittura all’aumento di peso. Ecco 5 sbagli comuni secondo Kelly Mulhall, fondatrice di The Natural Balance, e Marilia Chamon, nutrizionista e fondatrice di Gutfulness Nutrition.

Digiunare troppo a lungo

Se il periodo di digiuno è eccessivo, il metabolismo può rallentare, inducendo il corpo a conservare più grasso per proteggersi da una presunta carenza di cibo. Inoltre, restare senza mangiare troppo a lungo può portare ad abbuffate non controllate quando finalmente si rompe il digiuno. Se si avvertono stanchezza, vertigini o irritabilità, potrebbe essere il segnale che il digiuno è troppo severo.

Sbagliare il primo pasto

La qualità del primo pasto dopo il digiuno è fondamentale. Optare per alimenti ricchi di zuccheri raffinati o carboidrati semplici, come cereali industriali o croissant, può causare un rapido aumento della glicemia seguito da un crollo, aumentando la fame e il rischio di spuntini poco salutari. È preferibile scegliere una combinazione di proteine magre, cereali integrali e verdure per mantenere stabile il livello energetico.

Assumere calorie durante le ore di digiuno

Anche piccole quantità di cibo o bevande con calorie, come latte nel caffè o tisane dolcificate, possono interrompere il digiuno. Questi elementi stimolano la produzione di insulina e attivano la digestione, vanificando gli effetti del digiuno intermittente. Per un digiuno efficace, l’unica bevanda consentita è l’acqua.

Esagerare nelle ore di alimentazione

Il fatto di aver digiunato per molte ore non significa che si possa mangiare senza limiti. Se si assumono più calorie di quelle che si bruciano, non solo non si perderà peso, ma si rischia di ingrassare. È fondamentale mantenere un’alimentazione equilibrata e ricca di fibre per sentirsi sazi più a lungo e ridurre la voglia di snack.

Ignorare l’effetto dello stress ormonale

Il digiuno può aumentare la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress, il quale può favorire l’accumulo di grasso, specialmente nelle donne. Inoltre, nei periodi di maggiore stress o durante la fase iniziale del ciclo mestruale, il corpo potrebbe reagire negativamente al digiuno. In questi casi, potrebbe essere più vantaggioso seguire un’alimentazione con tre pasti regolari al giorno.

Foto: Pixabay