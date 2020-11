Ecco a cosa serve setacciare la farina… non dimenticare di farlo

Vi siete mai chiesti a cosa serve setacciare la farina durante una preparazione? Ecco perché si tratta di un gesto fondamentale!

È un’indicazione che troviamo spesso in molte ricette, ovvero quella di “setacciare la farina”: ma vi siete mai chiesti a cosa serve? C’è una ragione che giustifica questo gesto o si tratta ormai soltanto di una sorta di rito tradizionale? Qual è la verità? Andiamo a scoprirlo insieme.

A cosa serve setacciare la farina durante una preparazione?

Quando andiamo di fretta durante la preparazione di una ricetta, leggere di dover setacciare la farina spesso ci sembra totalmente inutile, tanto che ci chiediamo se sia una cosa che serve davvero. Tuttavia, si tratta di un passaggio fondamentale nella preparazione di dolci, pane, lievitati… consolidato nella tradizione (anche se oggi alcune preparazioni storiche come la rosetta e la ciriola sono “in crisi”).

Un tempo, infatti, passare la farina al setaccio serviva a rimuovere tutte le impurità che potevano essersi accumulate al suo interno, come dei residui di crusca o piccoli insetti. Tuttavia, con le farine raffinate e ultra pulite di oggi, setacciare ha assunto un significato del tutto diverso.

Passare la farina al setaccio è fondamentale: ecco il perché

Setacciare la farina è infatti una mossa da fare assolutamente in ogni preparazione. Innanzitutto perché la farina, dopo essere stata setacciata, riesce a combinarsi meglio con gli altri ingredienti specie se liquidi come il latte e l’acqua.

Un altro motivo è la necessità di ossigenare l’impasto, utile soprattutto in quelle preparazioni che poi dovranno lievitare. Setacciare la farina, in questo caso, è il primo passo per garantire una buona riuscita della lievitazione.

Per queste ragioni, ora che sapete a cosa serve, non dimenticate mai di setacciare la farina!

Photo Credits: Shutterstock