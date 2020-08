Abbronzatura e alimentazione: evita questi cibi prima di scendere in spiaggia se vuoi evitare di ustionarti

Abbronzatura e alimentazione è un binomio davvero importante da seguire se si vuole avere una pelle dorata senza ustioni. Ecco i cibi da evitare prima di scendere in spiaggia in modo da evitare scottature

L’estate 2019 va alla grande e con lei una serie di consigli di ogni tipo riguardanti il comportamento migliore da tenere in spiaggia. Quello che in molti ignorano è che l’alimentazione ha degli effetti ben chiari sull’abbronzatura e che quindi, per evitare brutte sorprese, esistono cibi che è meglio evitare prima di andare al mare a prendere il sole!

Alimentazione e abbronzatura: evitare i cibi che contengono furanocumarine

In pratica, per evitare scottature, oltre ad utilizzare creme protettive, idratarsi e non esporsi al sole nelle ore più calde, è meglio assumere solo cibi che non vadano a stimolare in qualche modo la possibilità di un’ustione.

Parliamo in particolare di alimenti che contengono le furanocumarine, delle sostanze naturali che però fanno aumentare la sensibilità della pelle ai raggi UV. Esse sono presenti nella buccia di molti agrumi e nella linfa di diverse piante invasive, e spesso le troviamo anche nel cibo.

Ecco i cibi da evitare in spiaggia per non ustionarsi al sole

Ecco perché se non vogliamo che la nostra abbronzatura ci causi particolari danni, è meglio cercare da escludere le furanocumarine dalla nostra alimentazione.

Esse sono contenute in cibi di uso quotidiano come carote, sedano e aneto, ma anche in agrumi come il bergamotto e, soprattutto, il lime. Proprio quest’ultimo frutto fa parlare spesso di ‘scottatura da Margarita’, dovuta alla sua massiccia presenza all’interno dell’omonimo cocktail.

La loro azione causa una fotosensibilizzazione che, soprattutto in alcuni soggetti predisposti, può portare ad un’azione ustionante molto più rapida rispetto al comune, dovuta appunto all’effetto delle furanocumarine.

In ogni caso, ora che sappiamo quali cibi non includere nella nostra alimentazione per non avere brutte sorprese con l’abbronzatura!

