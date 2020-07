Se ti addormenti durante il giorno è un buon segno

Addormentarsi durante il giorno può avere degli effetti positivi sul nostro corpo, che ne può uscire ristorato e ricaricato!

Ti addormenti durante il giorno? Può essere positivo!

A chi non è mai capitato di addormentarsi durante il giorno, pensando che possa essere il segnale che ci sia qualcosa che non va? Ebbene, addormentarsi durante il corso della giornata può essere anche un buon segno e non necessariamente qualcosa di negativo!

Addormentarsi durante il giorno: gli effetti positivi

Partiamo dal principio. Talvolta capita di addormentarsi durante il giorno. Da un lato questo è il segno inequivocabile di una mancanza di sonno nelle ore notturne. Dall’altro però non è qualcosa di completamente negativo. Anzi, può essere un perfetto alleato per risolvere i problemi di insonnia.

Anche perché dormire nel corso della giornata può essere un metodo molto semplice per raggiungere la quota minima di 7 o 8 ore quotidiane di sonno. Schiacciare un pisolino nel corso della giornata (meglio se di pomeriggio) comporta inoltre miglioramenti nell’umore, una riduzione dell’affaticamento e una sorta di effetto positivo sulla memoria.

Tutte le regole da seguire per il pisolino perfetto

Il nostro corpo è infatti programmato per sentirsi naturalmente stanco nel primo pomeriggio, e addormentarsi durante il giorno è un ottimo modo per assecondare i suoi bisogni. L’importante è seguire alcune semplici regole, in modo che il nostro sonnellino quotidiano diventi qualcosa di realmente utile e non controproducente.

Innanzitutto, bisogna tentare di stabilire un tempo massimo. Più dormiremo durante la giornata, peggio staremo al nostro risveglio. Limitare il pisolino ad un periodo di 30/60 minuti è un ottimo compromesso. Un sonnellino veloce – da schiacciare una o due ore dopo pranzo – aumenta notevolmente i livelli di attenzione per il resto della giornata.

Per farlo, inoltre, serve creare l’atmosfera giusta, magari premurandosi di predisporre un ambiente buio e rilassante, all’interno del quale cadere tra le braccia di Morfeo nel minor tempo possibile.

Photo Credit: Shutterstock