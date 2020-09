Ci sono alimenti che se mangiati prima di fare attività fisica, sono dei preziosi alleati per raggiungere il proprio obiettivo. Tra questi il pane integrale

Fare attività fisica unita ad una giusta alimentazione è importante per la salute del nostra corpo e anche della nostra mente. In molti indicano la mattina prima della colazione il momento migliore per allenarsi, ma c’è anche chi consiglia di mangiare pane integrale 1 ora prima dell’allenamento.

Allenamento, mangia pane integrale 1 ora prima di fare attività fisica

Ci sono alcuni alimenti che possono esser un alleato prezioso se mangiati prima di un allenamento per raggiungere il proprio obiettivo. Molti esperti infatti, consigliano di fare uno spuntino prima di cominciare a fare attività fisica: dai carboidrati alla frutta, dalla verdura ai cereali integrali.

E’ quanto sostiene Aja Gyimah, dietista e fondatrice della piattaforma digitale dedicata al benessere Kuudose.

“Se pensi al tuo corpo come una macchina, i carboidrati sono il gas – spiega Gyimah -Se non hai benzina nel serbatoio, non puoi dare il massimo e hai praticamente sprecato il tuo allenamento.”

Sì quindi a banane, cereali integrali, avena, yogurt e frutta.

“I cereali integrali sono carboidrati complessi che contengono molta energia – prosegue Gyimah – I carboidrati sono anche più lenti a essere rilasciati nel flusso sanguigno, quindi non avrai un picco di zucchero nel sangue e un crash”.

Tra i cereali integrali, Aja consiglia il riso integrale, la quinoa, il pane integrale o ai multicereali. Si possono abbinare con piselli e verdure a foglia verde. Poiché sono hanno bisogno di tempo per essere digeriti, il consiglio è quello di assumerli un’ora prima di iniziare la propria routin ginnica.

Crediti foto@Shutterstock