Allenarsi prima di colazione, perché si brucia il doppio delle calorie

Fare sport ha già di per sé importanti benefici, farlo prima di colazione significa anche bruciare il doppio delle calorie: ecco gli altri vantaggi

Allenarsi prima di colazione, il trucchetto per dimagrire prima

Chi pratica fitness, all’aperto o in palestra, sa bene quanto sia importante l’attività fisica non solo per il corpo ma anche per la mente, per scaricare le tensioni al lavoro e ritrovare la serenità: i benefici sono innumerevoli, ma allenarsi prima di colazione ne comporta alcuni in più come bruciare il doppio delle calorie.

A dirlo sono i risultati di una ricerca condotta da un gruppo di scienziati provenienti da due atenei diversi – più precisamente le Università di Bath e Birmingham – che hanno esaminato per sei settimane 30 uomini obesi o in sovrappeso, dividendoli in tre gruppi.

Perché fare sport prima di colazione fa così bene? L’esperimento non lascia dubbi

Dieci di essi si sono allenati prima di fare colazione, dieci hanno fatto sport dopo e i restanti non hanno cambiato il proprio stile di vita. I dati raccolti, apparsi sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, hanno evidenziato che il primo gruppo è risultato più reattivo all’insulina e capace di bruciare addirittura il doppio della quantità di grasso rispetto ai partecipanti degli altri due gruppi.

Allenarsi prima di colazione rende il nostro metabolismo più veloce e estende questo beneficio a diverse ore dopo l’allenamento; inoltre poiché l’organismo ha livelli più bassi di glucosio nel sangue, attinge più facilmente alle riserve di grasso e ciò corrisponde ad una maggiore facilità nel perdere peso.

Va da sé che dopo l’allenamento mattutino, è buona norma fare una colazione nutriente ed equilibrata per non vanificare ogni sforzo.

Foto Credits@Kikapress