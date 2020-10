Il 75% dei problemi respiratori dovuti ad un'allergia, sono legati a quella degli acari della polvere. Ecco come 'sterilizzare' il peluche di vostro figlio.

L’allergia agli acari è una delle forme allergiche maggiormente diffuse nella popolazione. Rispetto a quelle legate al tempo, quella alla polvere può verificarsi in ogni momento dell’anno. Come combatterla? Tra i rimedi c’è quello di mettere alcuni oggetti in freezer.

Allergia da acari? La soluzione è il freezer

L’allergia da acari è la responsabile di circa il 75% delle allergie respiratorie. A causare le reazioni allergiche non sono però questi insetti microscopici, bensì le loro feci. Tenere una casa pulita e preferire un arredamento che sia facile da pulire, è sicuramente d’aiuto. E’ bene evitare letti a castello o con contenitori, evitare testate del letto in tessuto, lavare le lenzuola almeno una volta la settimana a 55°C, usare federe in tessuto antiacaro per i cuscini.

Se avete bambini piccoli allergici agli acari della polvere la dottoressa Francesca Puggioni, pneumologa dell’ospedale Humanitas, suggerisce di mettere i loro peluche nel freezer. Proprio così; lasciando una notte sotto zero il bambolotto di vostro figlio, lo avrete sterilizzato dagli acari.

“Una volta individuata la sostanza che causa allergia non è necessario sconvolgere la propria vita. – ha dichiarato la dottoressa – A volte può essere sufficiente seguire piccoli ma efficaci consigli. Un esempio? Perché togliere gli orsacchiotti di peluche ai bambini allergici agli acari quando basta lasciarli una notte in freezer? In questo modo saranno liberi dagli acari per circa un mese”.

Se soffrite e pensate di avere una forma allergica, rivolgetevi al vostro medico o ad uno specialista, che sarà guidarvi su cosa fare e quale sia il comportamento corretto da tenere.

