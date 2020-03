Caffè al mattino, le alternative naturali meno dannose

Rinunciare al caffè e al potere della caffeina può essere difficile ma non impossibile: ecco alcune alternative naturali al caffè, più potenti e meno dannose per il nostro organismo

Alternative naturali al caffè: quali le migliori

Per molti di noi il caffè è come una droga a cui non possiamo rinunciare: l’effetto energizzante della caffeina aiuta a svegliarci e farci partire col piede giusto, tuttavia può causare qualche fastidio se si abusa di essa.

La Food & Drug Administration ha in effetti classificato il caffè come una sostanza capace di dare dipendenza e uno studio condotto in Ohio su studenti di 12-13 anni ha rivelato che la media di caffeina consumata dai ragazzi si attesta sui 53 milligrammi al giorno anche se molti arrivano a prenderne più di 100 a causa delle bibite gassate.

Alternative green all’oro nero, ecco le più efficaci

I contro della caffeina sono legati a un forte aumento di adrenalina e cortisolo, alla possibilità di insorgenza di tachicardia e bruciori di stomaco, per questo motivo sono diverse le alternative naturali che hanno un potere energizzante su di noi e risultano al contempo meno dannose.

Partiamo dalla limonata: questa bevanda a base di acqua, limone, miele e un pizzico di pepe ci aiuta a fare il pieno di vitamina C e dunque di energia allo stato puro, contribuisce a disintossicarci, aiuta la digestione, previene i calcoli e se presa regolarmente porta anche a perdere peso.

Un altro ottimo sostituto del caffè al mattino è il tè alla menta o quello di Kombucha, un tè nero fermentato a base di scoby (lieviti e batteri) che contiene probiotici, vitamina K-2, B-12 e acidi grassi.

Tra le alternative naturali al caffè proponiamo anche il golden milk di origine indiana: la curcuma dà una sfumatura speziata al latte e contribuisce a placare il senso di fame e accelera il metabolismo.

Foto@Kikapress/Shutterstock