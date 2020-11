Ananas fresco o in scatola? Cosa dovresti sapere

Ananas fresco e ananas in scatola sembrano prodotti molto simili, ma hanno notevoli differenze nutrizionali. Ecco tutto quello che dovresti sapere!

Siete alla ricerca di un alimento fresco, capace di dare un tocco di stile ai vostri dessert o magari completare una dieta? L’ananas è spesso la soluzione a questo dilemma… sebbene ne provochi un altro: meglio orientarsi sull’ananas fresco o su quello in scatola? Quali sono le differenze?

Ananas fresco vs. Ananas in scatola: tutte le differenze

Partiamo dal principio. In genere, se volete rievocare le atmosfere tropicali (anche se non ci siete mai stati), ricorrendo a un frutto succoso dolce, la risposta è l’ananas fresco. Se invece volete evitare le scocciature della parte spinosa e della pulizia, scegliere quello in latta può essere una soluzione semplice e molto più veloce.

Tuttavia, tra l’ananas fresco e quello in scatola passano alcune differenze nutrizionali non indifferenti. Partiamo dalle calorie. Un ananas fornisce normalmente 50 kcal per 100 grammi di prodotto, mentre quello in lattina “al naturale” arriva a 60 kcal per 100 grammi. Numeri che possono addirittura triplicare se si opta per un ananas sciroppato.

In ogni caso, l’ananas in scatola è in genere (di poco) più ricco di calcio, magnesio e potassio rispetto a quello fresco. Fosforo e sodio, invece, hanno livelli pressoché identici.

L’ananas in barattolo contiene meno vitamina C

Tuttavia, l’ananas fresco e quello in scatola hanno una significativa differenza di vitamina C, che crolla notevolmente nel caso di prodotto in lattina, dove è fino a sette volte inferiore rispetto alla sua controparte fresca.

In ogni caso, l’ananas fresco è in genere la scelta migliore per chi segue una dieta povera di zuccheri e ricca di carboidrati e fibre (senza mai scordarsi delle opportune accortezze). L’ananas in scatola, al contrario, è consigliato per il consumo occasionale, quando si ha bisogno di un’alternativa rapida.

