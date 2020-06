Arance e mandarini fanno dimagrire, lo dice la scienza: lo studio

Non solo rafforzano il nostro sistema immunitario, ma fanno anche dimagrire: la straordinaria molecola - brucia grassi di arance e mandarini

I benefici di arance e mandarini sono noti, ma uno studio ha scoperto che hanno anche la capacità di far dimagrire, grazie alla presenza di una particolare molecola.

Un’alimentazione sana ed equilibrata è il punto di partenza per prendersi cura del proprio organismo e della propria forma fisica. Tanti sono gli alimenti dalle proprietà naturali benefiche e tra questi ci sono agrumi come arance e mandarini.

Uno studio pubblicato sul Journal of lipid research e condotto dalla University of Western Ontario ha evidenziato che questi due agrumi hanno anche un potere dimagrante. Merito della nobiletina, una molecola in grado di intervenire sulla perdita di peso, di proteggere dal diabete e dall’arteriosclerosi.

Ci sono tuttavia ancora molti punti interrogativi a cui rispondere: tra questi il modo in cui agirebbe questa molecola. Gli studi dunque proseguono ma nell’attesa di saperne di più, possiamo sempre godere dei benefici naturali noti di arance e mandarini.

Quali sono? contengono Vitamina C, rafforzano il nostro sistema immunitario, hanno effetti benefici su reni e intestino e sono ricchi di antiossidanti.

Crediti foto@Kikapress