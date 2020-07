Bere o non bere durante i pasti, questo è il dilemma! La scienza arriva in nostro aiuto e spiega perché è imporante farlo, ma senza esagerare.

Bere acqua durante l’arco della giornata è importante per la salute del nostro organismo. Ma bere durante i pasti fa bene oppure no? La scienza sfata un falso mito.

Bere acqua durante i pasti fa bene, lo dice la scienza: cosa succede davvero al corpo

Leggi anche: >> BEVI SOLO CAFFÈ AMARO PER NON INGRASSARE: POTRESTI AVERE QUESTO DISTURBO PSICOLOGICO

Quante volte avrete sentito dire che bere acqua è importante ma meglio farlo lontano dai pasti e non mentre si mangia. In realtà è un concetto sbagliato. Bere durante i pasti aiuta a migliorare la digestione degli alimenti, lo sostiene l‘Istituto Superiore di Sanità.

Non bere durante i pasti è dunque un concetto sbagliato ma anche eccedere non fa bene. I succhi gastrici in questo caso, potrebbero allungare i tempi di digestione. Allora quanta acqua assumere mentre si mangia? Dai 2 ai 3 bicchieri, ovvero circa 600/700 ml.

Leggi anche: >> ACQUA E LIMONE TUTTI I GIORNI PER PERDERE PESO: NON BEVETELA MAI IN QUESTI CASI, RISCHIATE GROSSO

Non tutte le acque sono uguali, e se si hanno alcune patologie è meglio prediligerne alcune ed evitarne altre. Per aiutare il corretto funzionamento dei reni e quindi depurare l’organismo è bene bere acqua oligominerale (residuo fisso a 180 °C inferiore a 0,2 g per litro.) Per chi soffre di pressione alta è consigliata un’acqua povera di sodio.

Le raccomandazioni sono di berne almeno 1,5 litri al giorno. Non solo permette di mantenerci idratati e combatte la ritenzione idrica, ma aiuta le funzionalità intestinali, da energia, depura l’organismo eliminando le tossine.

Se tutto questo non bastasse, sappiate che bere è importante anche per dimagrire!

Crediti foto@Shutterstock