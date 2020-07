Bere bevande calde è il rimedio naturale più efficace per combattere il caldo. Dai Beduini nel deserto alla medicina Ayurvedica, ecco perché fa bene

Con l’arrivo dell’estate arriva il caldo, e per trovare un po’ di refrigerio spesso facciamo affidamento a bevande ghiacciate. Ma non c’è niente di più sbagliato. Per combattere il caldo la soluzione giusta è bere bevande calde.

Bere bevande calde in estate fa bene? Ecco cosa devi sapere

Può sembrare strano, ma quando fa caldo la soluzione non è bere cose fredde bensì calde. Sono diverse i popoli che da sempre applicano questo metodo. Basti pensare ai Beduini nel deserto, che consumano grandi quantità di thè bollente. Nella Medicina Tradizionale Cinese le bevande fredde sono considerate negative, perché danneggiano l’energia dello stomaco e della milza. In molte culture orientali, durante i pasti, sono soliti consumare bevande calde: aiuta ad assimilare i nutrienti, a bruciare calorie e a prevenire la ritenzione idrica.

Ma perché bere una bevanda calda in estate aiuta a combattere il caldo?

Innanzitutto la percezione del calore dipende dalla differenza tra la nostra temperatura corporea e quella dell’ambiente esterno.

Quando beviamo qualcosa di ghiacciato non facciamo altro che raffreddare la nostra temperatura corporea, ma in questo modo aumentiamo la differenza con la temperatura esterna. Se al momento avremo una sensazione piacevole, subito dopo percepiremo più caldo.

Bere una bevanda calda, al contrario, aumenterà la nostra temperatura dilatando i vasi sanguigni superficiali. Il nostro corpo cederà calore all’esterno e la nostra sensazione sarà di refrigerio.

Prevenire il glaucoma, essere più simpatici: gli effetti delle bevande calde

Uno studio del British Journal of Ophthalmology, ha dimostrato che bere una bevanda calda al giorno, riduce il rischio di sviluppare il glaucoma. Su 1678 persone che hanno partecipato allo studio, è stato osservato che chi consuma abitualmente una bevanda calda ha il 76% di possibilità in meno di sviluppare la malattia.

Secondo invece una ricerca dell’Università del Colorado, bere una bevanda calda rende più simpatici! Ad un gruppo di persone è stato chiesto di esprime un giudizio su uno sconosciuto. Chi aveva appena bevuto un bevanda calda ha risposto in modo più gentile rispetto a chi ne aveva bevuta una fredda. Questo perché il calore stimola la corteccia insulare che influisce sulla nostra emotività.

