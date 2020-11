Le bevande dietetiche e la salute: aiutano nella perdita di peso ma potrebbero essere dannose per il cuore.

Le bevande zuccherate non sono amiche della dieta ne tanò o meno della salute del nostro corpo. Tuttavia studi scientifici rivelano che anche le bevande dietetiche , che usano dolcificanti artificiali possono essere dannose per il nostro organismo, e mettono a rischio il nostro cuore.

Bevande dietetiche mettono a rischio il tuo cuore: cosa dice la scienza

Uno studio pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, ha evidenziato che consumare bevande dietetiche che hanno dolcificanti artificiali, possa nuocere alla nostra salute tanto quanto consumare quelle zuccherate in modo classico. Il rischio di incorre in malattie cardiovascolari e quindi di mettere a repentaglio il nostro cuore, è praticamente identico.

I ricercatori hanno analizzato 107.000 partecipanti di uno studio online in corso in Francia: coloro che hanno preso parte a questo studio, hanno registrato online ogni sei mesi il loro apporto alimentare, l’attività fisica, lo stadio di salute.

“Il nostro studio suggerisce che le bevande zuccherate artificialmente potrebbero non essere un sostituto salutare delle bevande zuccherate, – ha dichiarato in un comunicato stampa Eloi Chazelas, ricercatore e dottorando presso l’Università di Parigi Nord – e questi dati forniscono ulteriori argomenti per alimentare l’attuale dibattito su tasse, etichettatura e regolamentazione delle bevande zuccherate e delle bevande zuccherate artificialmente”

Sebbene i dolcificanti artificiali siano considerati sicuri dalla FDA, gli esperti assicurano che potrebbero a lungo andare avere effetti negativi sul nostro organismo.

Il consiglio dei nutrizionisti è sempre lo stesso: la miglior bevanda dietetica è l’acqua e tutte quelle privi di zuccheri aggiunti siano essi naturali che artificiali.

“La linea di fondo – ha dichiarato a Insider Shamera Robinson, direttore del dipartimento Nutrizione presso l’American Diabetes Association – è che l’uso di sostituti dello zucchero non rende salutare una scelta malsana – piuttosto, rende una tale scelta meno malsana”.

Crediti foto@Shutterstock