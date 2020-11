Siete amanti dei biscotti fatti in casa, ma non riuscite a cuocerli come vorreste? Ecco alcuni consigli per un risultato perfetto

I biscotti fatti in casa sono un dolce semplice e gustoso; ma anche un bellissimo momento da condividere con i propri figli. Ci sono però molti errori che vengono commessi soprattutto durante la cottura. Ecco tutto quello che non bisogna fare, per ottenere dei biscotti da vero pasticcere.

Biscotti fatti in casa, gli errori comuni nella cottura

Leggi anche:>> SAI PERCHÈ I BISCOTTI OREO SONO NERI? ECCO COSA CONTENGONO REALMENTE

I dolci fatti in casa sono un prodotto sano e semplice da realizzare. Ma sebbene la preparazione dei biscotti sia di per se semplice, ci sono dei passi falsi da non commettere per ottenere un risultato eccellente. Iniziamo con il dire, che non basta mescolare gli ingredienti insieme: usare una spatola o le fruste elettriche può fare la differenza. Così come usare un ingrediente freddo o a temperatura ambiente.

Ma gli errori più comuni vengono commessi nel momento della cottura. È importante non mettere l’impasto dei biscotti a diretto contatto con la placca da forno, ma foderarla con della carta forno. Attenzione alla temperatura a cui li cuocete. Per essere certi della temperatura, acquistate un termometro da poter appendere ad una griglia del forno.

Ruotate anche il foglio con i biscotti durante la cottura. Per farli raffreddare non lasciateli sulla griglia ne sulla placca. Estraeteli dal forno e metteteli su un piatto. Non riutilizzate la stessa placca per infornare altri biscotti: attendete che si freddi e poi potete procedere con una nuova infornata.

Infine un ultimo consiglio: se vi piacciono i biscotti morbidi, toglieteli dal forno appena i bordi cominciano a colorarsi. Lasciateli quindi raffreddare sulla teglia per 5-10 minuti: in questo modo finiranno di cuocersi e si rassoderanno. Non resta poi che toglierli e prepararsi a guastali!

Crediti foto@shutterstock