Vuoi bruciare più calorie? Il trucchetto da usare a colazione

Fare una buona colazione è fondamentale, ma ci sono alimenti che aiutano anche a bruciare più velocemente i grassi: ecco quali

La colazione è senza alcun dubbio il pasto più importante di tutta la giornata, e fiumi d’inchiostro sono già stati spesi su come sia fondamentale fare una buona prima colazione in grado di darci lo slancio e la carica necessaria per affrontare le giornate, lavorative e non. Ora però uno studio pubblicato su Nutrients fa sapere quali alimenti in particolare è consigliabile assumere di prima mattina se si vogliono bruciare più grassi, soprattutto se si ha la buona abitudine di allenarsi prima di mettersi al lavoro.

I vantaggi di una colazione proteica

Lo studio ha preso come campione due gruppi di adulti sani con età compresa tra i 18 e i 35 anni: ad alcuni di loro è stata somministrata una colazione composta da un 30% di grassi, 55% di carboidrati e 15% di proteine, agli altri invece un pasto ad alto contenuto proteico. Dopo un’attività fisica moderata di circa 40 minuti, gli studiosi hanno constato come coloro che avevano assunto la colazione ricca di proteine fossero riusciti ad ottenere una maggiore ossidazione dei grassi e a rimanere sazi anche dopo l’esercizio.

Gli ingredienti della colazione proteica

A scanso di equivoci la colazione proteica non è fatta di sole proteine, ma affianca anche carboidrati e grassi. Tra i prodotti che si possono consumare al mattino se si vogliono bruciare più calorie ci sono la crema al cioccolato spalmabile con fave di cacao e nocciole tostate a ridotto contenuto di zuccheri e ricca di proteine, da gustare su pancake proteici o su una fetta di pane proteico con semi di lino e mandorle. Ottimi anche i semi di chia da aggiungere al latte, a bevande vegetali e yogurt che hanno la capacità di aumentare la sensazione di sazietà. Molto indicato anche un muesli proteico privo di zuccheri aggiunti. Una colazione sana, gustosa e che aiuta a bruciare le calorie: esiste forse un modo migliore per dare il via alle nostre giornate?