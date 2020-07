Caldo africano in arrivo: i cibi migliori contro afa e pressione bassa

Come contrastare il caldo africano e la pressione bassa con l'alimentazione. Quali cibi mangiare e quali invece sono da evitare

Estate vuol dire sole, tintarella ma spesso anche caldo africano: afa e spossatezza sono in agguato. Ma come fare a contrastarli? Ecco i cibi più indicati per vincere il caldo e la pressione bassa

Con l’arrivo del caldo può capitare di sentirsi senza energie, avere giramenti di testa; ma una corretta alimentazione può aiutarci. Come raccomandano tutti i medici, se è vero che è sempre importante bere molta acqua, d’estate lo è ancora di più. No ad alcolici e superalcolici che stimolano la sudorazione; evitare l’eccessivo consumo di bevande zuccherare e gassate e essere moderati anche con caffè, tè e tutte le bevande eccitanti.

Vediamo dunque quali sono i cibi anti afa.

Durante il periodo estivo per contrastare afa, spossatezza e pressione bassa, i sali minerali sono preziosi. Li possiamo assumere con la frutta che va consumata non solo ai pasti, ma durante tutta la giornata.

Si a melone, cocomero, ciliegie, albicocche, fragole, pesche e fichi.

Un consiglio durante il periodo estivo, è quello di mangiare poco e spesso durante la giornata. Evitare dunque pasti che comprendano primo, secondo, contorno e dolce! meglio un piatto unico con un condimento leggero e attenti anche al sale.

Il pesce azzurro è un ottimo alleato, con i suoi Omega3, meglio se cucinato alla griglia o al forno. Ridurre il consumo di carne rossa e insaccati; meglio prediligere carni leggere come quella di pollo. Si a frullati di frutta, spremute, yogurt e sorbetti.

Come contrastare la pressione bassa

Se avete la pressione bassa, vi sarà capitato di avere giramenti di testa debolezza, spossatezza, scarsa concentrazione.. Il corpo va in protezione e non utilizza più energia del necessario. Avere la pressione bassa non è una malattia e non preoccupa come averla alta. Ma per fronteggiarla possiamo avvalerci di alcuni alleati naturali.

E’ bene assumere sali minerali (magnesio potassio..); sono contenuti come abbiamo già detto nella frutta come albicocche, banane, cocomero, melone, ma anche nelle verdure quali zucchine, zucca, patate, spinaci, fagioli bianchi.

Anche la liquirizia gioco un ruolo di grande aiuto: sotto forma di caramelle, bastoncini o anche in succo, Attenzione però a non esagerare: la dose raccomandata è non più di 0,5 gr al girono.

Se caffè e tè sono sconsigliati per combattere il caldo, sono perfetti per ‘combattere’ la pressione bassa. Lo sono anche il cacao, i datteri e l’uvetta.

