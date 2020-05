Chi non si ammalerà mai di Coronavirus: ecco i soggetti subito immuni, lo studio

Uno studio californiano fa ben sperare, ma è ancora presto per gioire: ecco chi sono coloro che non si ammaleranno mai di Coronavirus. Immunità garantita dal raffreddore? Qui i dettagli

Coronavirus, immunità con il raffreddore? Lo studio

Viene direttamente da oltreoceano una ricerca che fa certamente ben sperare anche se con una certa cautela secondo cui alcuni soggetti sembrano già immuni – o pre-immuni al Coronavirus pur non essendo mai stati contagiati: esisterebbe un legame tra l’immunità al Coronavirus e il raffreddore.

Un team di ricercatori californiani del Center for Infectious Disease and Vaccine Research presso La Jolla Institute for Immunology ha condotto uno studio su 20 pazienti convalescenti da SARS-CoV-2 e su altri 20 mai esposti: i risultati sono apparsi sulla prestigiosa rivista Cell e hanno rivelato che il sangue di 11 di 20 campioni del secondo gruppo, raccolto tra il 2015 e il 2018, aveva una risposta parzialmente immune al patogeno mondiale.

Il raffreddore rende immuni al Coronavirus? 11 soggetti su 20 hanno anticorpi Covid-19 senza contagio

Segno che alcuni californiani che hanno preso parte alla ricerca scientifica sono entrati in contatto in passato con altri coronavirus, evidentemente più deboli del Covid-19, per cui hanno sviluppati gli anticorpi.

Potrebbe trattarsi di coronavirus legati al raffreddore: questa l’ipotesi degli studiosi che hanno approfondito la situazione dei soggetti già immuni anche se non sono mai stati effettivamente esposti a SARS-CoV-2.

In altre parole quasi tutti i pazienti già protetti e immuni al Covid-19 hanno generato una sorta di “cross-reattività” dovuta alle risposte immunitarie al virus che provoca il raffreddore con cui hanno avuto a che fare in precedenza.

Coronavirus, immunità col raffreddore: cautela nei risultati

Enrico Bucci, ricercatore in Biochimica e Biologia molecolare e professore alla Temple University di Philadelphia, ha commentato i risultati dello studio californiano esprimendo cautela:

