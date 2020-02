I cibi più grassi e calorici: patatine fritte solo al 9° posto, classifica sorprendente

Anche se manca ancora parecchio alla prova costume, vi consigliamo da ora di eliminare dalla vostra dieta i cibi più calorici: la classifica sugli alimenti più grassi vi sorprenderà, cosa troviamo al primo posto?

Cibi più calorici, la top 10 degli alimenti più pericolosi

È vero che siamo ancora in inverno e la prova costume ci sembra molto lontana, ma i chiletti di troppo non si perdono così facilmente e per farci trovare preparati è bene eliminare dalle nostre tavole i cibi più calorici.

Quando andiamo a cena fuori, oppure facciamo spesa, spesso veniamo rapiti dalla voglia di fare uno strappo alla regola che però può costarci molto caro. È stata stilata una lista degli alimenti meno salutari, vi sorprenderà sapere che le patatine fritte si trovano soltanto al 9° posto nella top 10.

Cominciamo con l’elenco dei cibi più calorici

All’ultimo posto troviamo gli alcolici che contengono circa 7 calorie per grammo: per intenderci un bicchiere di birra ha circa 50 calorie, uno di vino 70. Il numero, però, aumento con l’aumentare della gradazione delle bevande!

Al nono posto della lista dei cibi più calorici figurano le patatine fritte, che hanno 148 calorie per 100 gr. Di per sé non sono tante, tuttavia la quantità di sale e soprattutto l’utilizzo di olio di scarsa qualità porta questo prodotto ad accumularne molte di più.

All’8° posto troviamo il cocco, un frutto esotico ed estivo che nasconde 360 calorie in 100 grammi: può benissimo sostituire un piatto di pasta al pomodoro, dunque occhio a consumarlo in modo intelligente invece che come snack!

Cibi più calorici e grassi: attenzione al mocaccino

Al 7° posto dell’elenco dei cibi più calorici e grassi c’è il mocaccino che ha – pensate – 461 calorie in una tazzina. Cappuccino, panna e cioccolata, più zucchero e cacao a discrezione, sono un vero attentato alla nostra linea… Accompagnare al mocaccino il cornetto è vietatissimo!

Saliamo al 6° posto dove troviamo il burro di arachidi con 590 cal per 100 grammi e al 5° troviamo, ahinoi, la maionese che invece ne contiene ben 690. A poca distanza, al 4° posto ci sono burro e strutto a pari merito che per 100 grammi hanno circa 700 calorie e poi vediamo i protagonisti de podio.

La lista dei cibi più calorici vede sul gradino più basso il frappè al cioccolato con 900 calorie per bicchiere, segue il kebab che arriva sulle 1000 e poi la pizza. D’obbligo una precisazione: non parliamo della pizza made in Italy, ma di quella americana, con olio abbondante, condimenti a non finire e salse: arriva ad avere 2500 calorie, più del doppio del fabbisogno calorico durante una dieta.

