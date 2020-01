Mangiare poco la mattina è controproducente, una colazione abbondante invece fa bene e anzi secondo alcune ricerche fa persino dimagrire: ecco come

Una colazione abbondante fa dimagrire: ecco il trucchetto

Molti di noi, per mancanza di tempo o perché convinti che faccia bene alla linea, preferiscono mangiare poco la mattina invece di fare una colazione abbondante e poi recuperare a pranzo e cena: eppure questa abitudine può portarci a lungo andare ad ingrassare.

È stato invece dimostrato l’esatto opposto, ovvero che una colazione abbondante non solo fa bene, ma aiuta anche a mantenerci in forma e farci perdere peso: a confermarlo una ricerca della School of Public Health di Loma Linda, in California, che ha preso in esame oltre 50mila volontari di età superiore ai 30 anni.

È appurato che introdurre del cibo nell’organismo di prima mattina dona quella energia necessaria a farci andare avanti per tutta la giornata, inoltre attiva il metabolismo dopo le ore notturne di digiuno e mette in moto i processi atti a farci bruciare calorie per non prendere peso.

Fare una colazione abbondante fa dimagrire: esempi di menù salva-peso

Una colazione abbondante significa prima di tutto equilibrata, con pochi zuccheri, niente grassi saturi, tante fibre, cereali integrali e un po’ di proteine (vegetali o non). A metà mattinata è comunque consigliato fare un piccolo spuntino, sempre sano come un frutto, così da arrivare a pranzo senza i morsi della fame.

Un tipo di colazione abbondante capace di velocizzare il metabolismo può essere composta da yogurt greco (sugar free), una mela e un po’ di frutta secca, oppure caffè amaro, pane integrale, uovo e una fetta di avocado, o ancora un bicchiere di succo pompelmo, un panino integrale con formaggio magro spalmabile e prosciutto di tacchino.

Variare è importante, ma lo è ancor di più che la colazione sia completa, equilibrata e abbondante: rinunciare agli alimenti zuccherati come i succhi di frutta, che portano l’indice glicemico in alto facendoci sentire subito fame, è anche un ottimo modo per restare in linea.

Foto@Kikapress