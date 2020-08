I pomodori sono un alimento che non manca mai nella cucina italiana, ma siete certi di conservarli nel modo corretto? Ecco qualche consiglio

I pomodori sono un ortaggio versatile e perfetto per molti piatti della nostra cucina. Ormai li troviamo nei supermercati tutto l’anno; ma come tutte le verdure e la frutta hanno una loro stagione in cui il ciclo di maturazione è completo ed esprimono tutto il loro gusto: l’estate.

Come conservare i pomodori? L’errore da non fare e il trucco da seguire

I pomodori sono uno dei must nella cucina italiana sopratutto durante l’estate. Sebbene come dicevamo si possono trovare in commercio tutto l’anno, il loro momento d’oro va da giugno a settembre. Ecco allora qualche consiglio per conservarli e mantenere intatte le loro proprietà.

Scegliete pomodori provenienti da una filiera corta, ovvero quei processi di produzione che tendono ad accorciare la distanza tra produttore e consumatore. Sceglieteli di stagione, in modo tale che non siano stati conservati troppo a lungo in frigorifero prima di farli arrivare in commercio.

No al frigorifero

Una volta arrivati a casa, come conservarli? Solitamente la maggior parte delle persone li conserva nel frigorifero. Sebbene questo (specie nelle giornate calde) aiuti a non farli deperire e ne mantenga un bell’aspetto, secondo Healthline le basse temperature ne ‘danneggiano’ i profumi e ne alterano il sapore.

I pomodori maturi vanno conservati a temperatura ambiente separati uno dall’altro e al riparo dalla luce diretta. Se invece avete acquistato dei pomodori verdi, conservateli con la parte del piccolo rivolta verso il basso in una busta di carta.

Se non si può proprio rinunciare alla conservazione in frigorifero, il consiglio è quello di tenerli a temperatura ambiente almeno per 24 ore prima di consumarli.

Crediti foto@Shutterstock