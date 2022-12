Come perdere 1 o 2 kg presi a Natale: 7 semplici trucchi da applicare subito

Ecco 7 semplici trucchi per ritrovare la forma fisica dopo gli stravizi delle festività

Archiviati cene e pranzi per festeggiare il Natale, il pensiero va a come dimagrire e perdere così l’eventuale peso acquisito.

Leggi anche: >> VUOI PERDERE PESO SENZA METTERTI A DIETA? MAI E POI MAI ABBINARE QUESTI ALIMENTI INSIEME

Tra i consigli iniziali più importanti ci sono quelli di non saltare i pasti pensando così di compensare e di mangiare lentamente: è stato provato, infatti, che il cervello impiega fino a 20 minuti per registrare il senso di sazietà.

Non ci sono formule magiche, inutile dirlo, ecco quindi 7 ‘trucchi’ che potete applicare subito per ritrovare la forma desiderata.

Come dimagrire dopo Natale: 7 semplici trucchi da applicare subito

Come prima cosa è fondamentale ascoltare il proprio corpo e i segnali di fame e sazietà che ci invia. Senza dimenticare ovviamente di fare attività fisica e mangiare frutta e verdura. Vediamo i 7 consigli degli esperti per non temere la bilancia dopo le feste.

Fare, come dicevamo poco sopra, attività fisica. Dalla corsa alla bicicletta passando per una camminata a passo sostenuto, scegliete l’attività che fa per voi. L’importante è muoversi! Mangiare frutta e verdura: questi alimenti contengono molti principi nutrizionali importanti per il nostro organismo, come le vitamine. Inoltre sono poco calorici e danno un senso di sazietà. Variare gli alimenti: è bene mangiare di tutto un po’ non concentrarsi solo su una categoria alimentare; inoltre variare aiuta a rendere più gradevole la nostra alimentazione soprattutto durante una dieta. No pasti fuori casa: meglio evitare di andare a mangiare fuori. Cadere in tentazione leggendo il menù è molto facile. Meglio stare a casa così potrete controllare con più facilità ciò che mangiate. E quando andate a fare la spesa, non andate prima di pranzo o a stomaco vuoto! Non digiunare: saltare i pasti non è una soluzione efficace, anzi se protratto può nuocere alla nostra salute. Meglio mangiare qualcosa di molto leggero e ridurre le quantità di cibo. Non eccedere con sale e condimenti: i piatti natalizi spesso sono molto saporiti oltre che calorici, e si sa che troppo sale non fa bene al nostro organismo. Quindi facciamo attenzione a quanto ne mangiamo ed evitiamo condimenti eccessivi, che sono calorici e non fanno bene alla linea. Si all’acqua no all’alcool. Infine ricordatevi di bere tanta acqua; bene anche tisane drenanti che aiutino a eliminare i liquidi in eccesso e a pulire il nostro organismo. No invece ad alcool e bibite gassate, troppo caloriche e zuccherine.

Il consiglio poi resta sempre lo stesso. Rivolgetevi ad un medico o ad un nutrizionista, che possano indicarvi quale sia il regime alimentare più adatto alla vostra situazione e alle vostre necessità.

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.

Foto: shutterstock