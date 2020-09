Come mettere la carne in freezer? Segui questo consiglio: ti durerà di più

Volete qualche consiglio rapido ed efficace su come mettere la carne in freezer? Seguite questa guida e non ve ne pentirete di certo!

Se vi siete mai chiesti come mettere la carne in freezer e qual è il modo giusto per farlo, sappiate che la soluzione esiste ed è anche molto semplice. Non ci credete? Basta solo seguire qualche semplice consiglio et voilà: il gioco è fatto.

Carne: i consigli per una congelazione casalinga perfetta

Partiamo dal principio. Quando congeliamo la carne nel freezer di casa, si vanno a formare dei cristalli di ghiaccio all’interno delle nostre fettine o bistecche, che permettono di conservare il prodotto per un lungo periodo di tempo.

Il processo di congelazione casalinga è essenzialmente questo. Più la carne resta in freezer, però, tanto maggiore sarà l’accrescimento dei cristalli al suo interno. Ne consegue una sostanziosa perdita di qualità (e di sapore) del cibo scongelato, specie quando passa molto tempo. È per questo motivo che gli esperti consigliano di non tenere la carne in freezer per più di 30 giorni. Ricordatevi inoltre di pulire sempre il congelatore affinché funzioni al meglio.

Ma se volete sapere qual è il modo migliore per mettere la carne in freezer, sappiate che col metodo giusto otterrete ottimi risultati.

Come mettere la carne in freezer? Ecco il metodo migliore

Il segreto per congelare al meglio la carne è quello di farlo senza utilizzare né contenitori né sacchetti. Non dovete far altro che asciugarla, porla in una teglia rivestita da un foglio di carta per alimenti e quindi riporla in freezer così, senza ulteriori coperture.

Una volta congelata, potrete metterla nei classici sacchetti da freezer o nei contenitori alimentari, ricordandovi ovviamente di chiuderli al meglio e di rimetterli all’interno del congelatore stesso.

In questo modo, avrete ottenuto una congelazione casalinga della carne semplice, rapida e di qualità, che vi permetterà di gustare al meglio il prodotto anche dopo averlo fatto passare per il vostro freezer.

Photo Credits: Shutterstock