Come pulire la spugna in modo che sia priva di germi e virus

Come pulire la spugna da cucina in modo che sia priva di germi, virus e batteri? Ecco due semplici trucchetti molto utili in casa!

In cucina la spugna è uno degli alleati più importanti per tenere tutto pulito al 100%, ma in molti si fanno una domanda che poche volte trova risposta: come pulire la spugna in modo che sia priva di germi, virus e batteri? La risposta non è per nulla scontata, ma con qualche semplice accorgimento possiamo riuscirci senz’altro.

Ecco come pulire al meglio una spugna

Andiamo con ordine. A meno che non abbiate una spugna nuova di zecca, di certo quella che utilizzate in cucina pullula di ogni sorta di germi e batteri, alcuni dei quali possono portare infezioni o, nel migliore dei casi, provocare cattivi odori… Potenzialmente, una spugna è più sporca di una tavoletta del wc.

Ebbene, sappiate che esistono un paio di semplici trucchetti che fanno sì che la vostra spugna sia igienizzata al massimo. Non ci credete? Eppure ecco il metodo su come pulire una spugna in modo efficace!

Il metodo della lavastoviglie

Il primo metodo è la lavastoviglie. Basta infatti mettere la spugna in lavastoviglie e farle fare un ciclo di lavaggio per riuscire a disinfettarla. Particolarmente efficace in questo caso è il calore prodotto dalla lavapiatti, che in un colpo solo riuscirà a pulire sia la spugna che le vostre stoviglie.

Ovviamente, prima di riutilizzarla strizzatela per bene, perché sarà zuppa d’acqua come… come una spugna!

Il metodo del microonde

Il secondo metodo è invece quello di far fare un giro alla vostra spugna nel microonde. Non bisogna far altro che inumidire per bene la spugna e quindi metterla nel microonde per un minuto, fino a quando non si vedrà fuoriuscire del vapore.

Tutto qui? È davvero così semplice? La risposta è sì! Questi due metodi elimineranno il 99% dei germi e dei batteri presenti sulla vostra spugna (che ora sapete come pulire correttamente). Provateci, non ve ne pentirete!

