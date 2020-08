Siete alla ricerca di un metodo nuovo e strabiliante per raffreddare velocemente una bibita? La tecnica dei palloncini è quella che fa per voi.

Quando fa caldo, non c’è niente di più rinfrescante di bere una bibita fresca. Ma come raffreddare il nostro drink in pochi minuti? Semplice, con i palloncini.

Come raffreddare una bibita in pochi minuti con i palloncini

Le tecniche per raffreddare una bibita sono tante. Dalla classica conservazione nel frigorifero, all’aggiunta di cubetti di ghiaccio. Ma se volete essere creativi e stupire i vostri amici, usate la tecnica dei palloncini.

Si tratta di un metodo semplice e di grande effetto scenico, perfetto per raffreddare una bibita durante un party.

Basta prendere dei palloncini, riempirli di acqua e metterli nel congelatore per qualche ora. Una volta pronti, metteteli in un recipiente capiente e usateli come mega cubetti di ghiaccio.

I vostri ospiti rimarranno sicuramente colpiti!

Crediti foto@Shutterstock