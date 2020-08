Lo chef rivela come fare a sbucciare l'aglio in modo perfetto. Un trucco con l'acqua bollente che richiede solo qualche minuto.

Sbucciare l’aglio a volte può non essere semplicissimo: può capitare infatti che la pelle resti attaccata e togliere i piccoli pezzetti richiede sempre molta pazienza. Ma c’è un segreto usato dagli chef: l’acqua bollente.

Come sbucciare l’aglio? Il trucco con l’acqua bollente

Potrà sembrare strano ma è proprio così. Si tratta di una piccola procedura che richiede qualche minuto e che quindi potrebbe non risultare ideale se abbiamo poco tempo a disposizione per preparare la nostra ricetta. Ma se volete un aglio perfettamente pulito e non innervosirvi con le pellicine che restano attaccate allo spicchio, vale la pena farlo.

A rivelare il trucco è stata Sarah Jampel, scrittrice ed editrice di Bon Appetit, ma la vera fonte di ispirazione è stata la chef Nadiya Hussain, vincitrice della sesta edizione (2015) di The Great British Bake Off della BBC.

Nel suo programma culinario ‘Nadiya’s Time To Eat’, la chef per sbucciare l’aglio lascia che gli spicchi separati si depositino per un minuto in un pentolino con acqua bollente. Trascorso questo tempo le loro bucce scivolano via con facilità.

La Jampel è rimasta sorpresa da questo trucco e un po’ incredula ha deciso di sperimentarlo lei stessa. E il risultato è stato eccellente. Provare per credere!

Crediti foto@Shutterstock