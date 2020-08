Per mantenere la freschezza delle uova, si possono congelare utilizzando lo stampo per il ghiaccio. Ecco il curioso trucco

Congelare il cibo è un ottimo modo per poterlo conservare più a lungo, ma anche un sistema per far si che l’alimento non perda la sua freschezza. È il caso delle uova: sapevate di poterle congelare?

Congelare le uova nello stampo del ghiaccio: il trucco geniale

Tra i vari alimenti che si possono congelare ci sono le uova. A rivelare il trucco per poterle mantenere a lungo è Barbara Bray, consulente per la sicurezza alimentare e la nutrizione. Per farlo usate lo stampo del ghiaccio. Non solo le avrete sempre a disposizione, ma congelate le uova mantengono lo stesso sapore di quando sono fresche.

“Le uova non possono essere congelate nel loro guscio poiché si espandono quando congelate e il guscio si spezzerà. – spiega la Bray – Pertanto, rompete le uova, sbattetele e versatele in un contenitore congelabile.”

Si possono anche congelare separando gli albumi dai tuorli. Se state congelando questi ultimi, dovrete aggiungere mezzo cucchiaino di sale o un pizzico di zucchero a seconda della ricetta a cui li destinerete. In questo modo il tuorlo non diverrà troppo gelatinoso.

“Assicurati che le uova siano congelate bene prima del loro utilizzo – prosegue Barbara Bray – una volta congelate le uova devono essere consumate entro 4 mesi. Non cuocete direttamente le uova congelate e assicuratevi di usarle non appena si sono scongelate.”

Crediti foto@Shutterstock