Il Ministero della Salute ha emanato una serie di raccomandazioni sulla dieta da seguire durante la quarantena da Coronavirus: ecco gli atteggiamenti più corretti

Coronavirus, la dieta del Ministero della Salute: i trucchetti per non ingrassare (troppo)

Costretti a casa, lontani da palestre o semplicemente impossibilitati a fare passeggiate di salute, ci stiamo impigrendo parecchio a forza di stare davanti al pc per lavoro o sul divano per passare il tempo. Il Ministero della Salute ha pubblicato dunque una sorta di dieta contro il Coronavirus insieme a una serie di raccomandazioni da seguire per non ritrovarci con troppi kg in più o il sistema immunitario a terra.

Guarda qua: >> GLI ESERCIZI PIÙ SEMPLICI E EFFICACI DA FARE IN CASA DURANTE L’ISOLAMENTO

Questi preziosi consigli arrivano da una autorevole fonte come la Società Italiana di Nutrizione Umana, dunque è bene diffidare da diete fai da te che circolano online promettendo miracoli in questi giorni di quarantena.

Leggi anche: >> BARBARA D’URSO, L’IMBARAZZANTE CONFESSIONE SUL PESO DA QUANDO È IN QUARANTENA: QUANTO È INGRASSATA

È certamente più difficile controllarsi nei pasti durante l’isolamento forzato, ma con un po’ di buona volontà e ascoltando i seguenti suggerimenti, si può!

Leggi anche: >> COME COINVOLGERE I BAMBINI A CASA SENZA FARLI ANNOIARE: 5 ATTIVITÀ DIVERTENTI ANCHE PER GLI ADULTI

Ricordate di non mangiare mai in piedi o di fretta, ma di apparecchiare la tavola, prendervi il tempo necessario e gustare le pietanze sul piatto: portate però in tavola soltanto le porzioni giuste, riducendo il consumo di bibite zuccherate, di sale e condimenti ricchi di grassi.

Coronavirus: la dieta del Ministero della Salute prevede frutta, verdura e dolci light

Fondamentale per il sistema immunitario fare incetta di frutta e verdure, ricche di vitamine e sali minerali, nonché riuscire a sintetizzare la vitamina D esponendo per 15-30 minuti braccia e gambe al sole.

Leggi anche: >> LE SCUSE PIÙ ASSURDE PER USCIRE DI CASA, POLIZIA DI STATO SCONVOLTA DALLE GIUSTIFICAZIONI DEI DENUNCIATI

Possibile, inoltre allestire una piccola palestra in casa, fare esercizi a corpo libero, o un po’ di cyclette davanti alla nostra serie tv preferita.

Più specificamente, la dieta del Ministero della Salute punta alla sostituzione del burro con lo yogurt per i dolci fatti in casa, a preferire torte farcite con frutta fresca piuttosto che con le creme, a metodi di cottura a vapore e spuntini a base di frutta.

Leggi anche Bellezza fai da te ai tempi del Coronavirus: il trucco per pelle e capelli Come prendersi cura della nostra bellezza durante questa quarantena: i rimedi casalinghi per viso e capelli ai tempi del Coronavirus

Foto@Shutterstock