Coronavirus, dall’OMS il monito: “Usate bene mascherina, può infettare”

L’Organizzazione mondiale della Sanità invita tutti a usare in modo corretto la mascherina contro il Coronavirus altrimenti può diventare una fonte di infezione: ecco come fare

Coronavirus, OMS avverte sull’uso corretto della mascherina

Continua la battaglia contro il tempo per trovare una cura al Covid-19 così come proseguono gli sforzi da parte dell’OMS per dare a tutti gli strumenti necessari al fine di arginare la diffusione del contagio: l’ultimo monito riguarda l’uso corretto della mascherina.

Sono andate a ruba, Fendi ha prodotto un modello da 190 euro, soltanto alcune funzionano: le mascherine facciali sembrano l’unico metodo a disposizione per difendersi dal virus invisibile, ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha specificato sui canali social e sul sito ufficiale che il primissimo passo per evitare infezioni è lavarsi bene le mani e che soltanto la combinazione di questa pratica con l’uso della mascherina ferma il contagio.

A seguire ha fornito una serie di indicazioni su come indossare correttamente la protezione su bocca e naso, nonché come smaltirla senza danni. La raccomandazione degli organi competenti, infatti, è quella che le mascherine devono essere

“utilizzate e smaltite in maniera corretta, altrimenti possono diventare una fonte d’infezione, a causa dei germi che potrebbero rimanere presenti”.

Come usare correttamente la mascherina per combattere il Coronavirus

Le indicazioni provenienti dall’OMS sono semplici e chiare a partire dal fatto che le mascherine andrebbero usate solo in caso di tosse e starnuti e previa igienizzazione delle mani.

Smaltirle bene è fondamentale: prima bisogna pulire le mani con un disinfettante o acqua e sapone, rimuoverla dalla parte posteriore senza toccare la parte davanti, gettarla in un contenitore chiuso e lavare di nuovo le mani in modo accurato.