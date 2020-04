Coronavirus, starnuti contagiosi fino a 8 metri di distanza: parla il MIT

Dal Massachusetts Institute of Technology arriva uno studio secondo il quale gli starnuti avrebbero un raggio di azione di 8 metri potenzialmente infettivo

Continuano gli studi sul Coronavirus e sulle modalità che portano alla sua diffusione. Dagli Stati Uniti arriva una nuova scoperta che mette in discussione quanto dichiarato dall’OMS. Gli starnuti potrebbero avere un raggio di contagio di 8 metri.

Come si legge sul Corriere della Sera, uno studio condotto dal Massachusetts Institute of Technology di Cambridge e pubblicato sul Journal of American Medical Association, metterebbe in discussione le linee guida date dall’OMS. Non basterebbe mantenere una distanza di almeno 1 metro per evitare il contagio, ma bensì ne servirebbero almeno 8.

Lo studio avrebbe notato come uno starnuto crei una nuvola di goccioline si saliva che può arrivare a 8 metri di distanza mantenendo le potenzialità infettive. Dal MIT fanno sapere che i metodi applicati per lo studio delle trasmissioni aeree di malattie come questa, fanno riferimento a quelli del 1930 applicati alla tubercolosi. Valutazioni che risulterebbero troppo semplificate per gli standard attuali.

Le nuvole gassose degli starnuti possono arrivare fino a 8 metri

La dottoressa Lydia Bourouiba del MIT ha studiato come gli starnuti possono creare delle nuvole gassose in grado di viaggiare fino a 8 metri. Questo vuol dire che “le goccioline patogene di tutte le dimensioni possono viaggiare da 23 a 27 piedi”. Inoltre aggiunge che ‘le goccioline che si depositano lungo la traiettoria possono contaminare le superfici e residui o nuclei di goccioline possono rimanere sospesi nell’aria per ore’.

Queste valutazioni renderebbero decisamente semplificate e poco efficaci le attuali linee guida indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, tanto che la dottoressa avrebbe dichiarato ad USA Today:

“C’è urgenza di rivedere le linee guida attualmente fornite dall’Organizzazione mondiale della sanità e dai CDC (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) in merito alle esigenze di dispositivi di protezione, in particolare per gli operatori sanitari di prima linea”.

L’OMS risponde

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere in una nota che monitora con attenzione tutte le prove emergenti riguardanti questo delicato argomento e che presto “aggiornerà questo brief scientifico man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni”.

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.