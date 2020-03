Coronavirus, in GB volontari pagati per essere infettati

A Londra prosegue la sperimentazione per trovare un vaccino al Coronavirus: 24 volontari sono stati lautamente pagati per essere infettati dal Covid-19

Volontari pagati per essere infettati dal Coronavirus, succede a Londra

Con un tasso di mortalità che supera il 3,4%, il Coronavirus non è più considerabile al pari di una influenza di stagione: circa 110mila sono i contagiati in tutto il mondo (più di 9000 al momento in Italia) e intanto continua la corsa al vaccino.

Al momento sono molteplici le sperimentazioni in essere per trovare una cura definitiva a quella che – secondo alcuni esperti – si sta preparando a diventare una vera e propria pandemia. In Inghilterra, per esempio, 24 volontari sono stati lautamente ricompensati per aver dato l’ok ad essere infettati.

Volontari ricompensati per il Coronavirus: avanzata la sperimentazione di un farmaco ad hoc

Ci spieghiamo meglio: stando a quando apprendiamo dal Daily Mail presso il Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre di Whitechapel è in corso il reclutamento di alcune decine di partecipanti alla sperimentazione.

Chi accetta di far parte del trial, riceve una ricompensa di 3500 sterline: gli verranno iniettati due ceppi diversi e più deboli di Coronavirus – che attualmente ha mietuto circa 3800 vittime – e sarà sottoposto a quarantena per 15 giorni mentre sarà testato un farmaco sviluppato dalla società Hvivo per verificarne l’efficienza.

Al momento, in attesa di un vero e proprio vaccino, si sta utilizzando in via del tutto sperimentale anche un farmaco antinfiammatorio contro l’artrite reumatoide per contrastare gli effetti del Coronavirus su chi è stato colpito.

Foto@Shutterstock/Kikapress