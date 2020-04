Coronvavirus, il farmaco che funziona nel 77% dei pazienti

Uno studio condotto a Brescia su 100 pazienti affetti da Coronavirus e trattati con il farmaco per l'artrite reumatoide, mostra che il 77% di loro è migliorato.

Da Brescia arrivano i primi risultati su uno studio condotto su 100 pazienti affetti da Coronvarius e trattati con il tocilizumab: il farmaco funziona nel 77% dei casi.

Dati incoraggianti quelli che arrivano dallo studio condotto da un gruppo di specialisti di Anestesia e Rianimazione, Malattie Infettive, Reumatologia, Pediatria, Biochimica Clinica e Immunologia dell’Università degli Studi di Brescia. L’analisi di 100 pazienti trattati con il tocilizumab, il farmaco usato contro infiammazioni patologiche come l’artrite reumatoide, dimostra che il 77% dei casi è migliorato o rimasto stabile.

Lo studio come si legge su Repubblica, che verrà pubblicato sul numero di luglio della rivista Autoimmunity Reviews, ha preso in considerazione 43 pazienti ricoverati in terapia intensiva e 57 fuori dalla terapia intensiva per insufficienza di posti letto. I dati presi a 24/72 ore dalla somministrazione del farmaco sono stati messi a confronto con quelli a 10 giorni dalla stessa.

I pazienti analizzati nello studio

Nei 43 pazienti di terapia intensiva, 32 sono migliorati, 1 è rimasto stabile, 10 sono deceduti. Dei 57 casi fuori dalla terapia intensiva, 37 sono migliorati, 7 sono rimasti stabili. 13 sono peggiorati (1o decessi e 3 sono stati spostati in terapia intensiva).

“Complessivamente, a 10 giorni, la condizione respiratoria è migliorata o si è stabilizzata in 77 pazienti (77%), – ha spiegato Nicola Latronico dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione 2 e portavoce dello studio – di cui 61, in sede di esame di radiografia del torace, hanno mostrato una riduzione significativa delle lesioni polmonari e 15 sono stati dimessi dall’ospedale.”

La scala di valutazione utilizzata è stat la ‘Brescia – Covid respiratory severity scale’ che utilizza punteggi da 0 a 8 in ordine crescente in base alla gravità.

Crediti foto@Shutterstock